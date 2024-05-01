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Скільки ракет ATACMS США передадуть Україні — заява Пентагону

1 травня 2024 03:22
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
США нададуть Україні балістичні ракети ATACMS
Американська ракета ATACMS. Фото ілюстративне: U.S. Army Acquisition Support Center
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Сполучені Штати Америки передадуть Україні стільки балістичних ракет ATACMS, скільки зможуть. Частину цієї далекобійної зброї ЗСУ вже отримали. Вашингтон передав її Києву без публічного розголошення. 

Про це у вівторок, 30 квітня, заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США. 

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США готові постачати більше ATACMS Україні 

На слуханнях в американського міністра оборони запитали, чи будуть США додатково постачати Україні ракети ATACMS. 

"США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть", —  підкреслив Остін.

Нагадаємо, у квітні 2024 рокуи Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який виділяє Україні пакет допомоги розміром понад 60 мільярдів доларів. Перед цим український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленість із США щодо постачання ATACMS.

Ми також повідомляли, що Україна та США провели третій раунд переговорів щодо безпекової угоди між країнами. Документ передбачає збройну, фінансову та політичну підтримку нашої держави. 

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив, що допомога з ухваленого Сполученими Штатами Америки військового пакету вже почала надходити в Україну. 

США
ЗСУ
військова допомога
ракети

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