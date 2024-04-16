Сколько лет уйдет на полное разминирование Украины — ответ генерала ВС США

Украинский сапер с миноискателем. Фото иллюстративное: УНИАН

На полное разминирование Украины могут уйти десятки лет. Однако процесс может затянуться из-за терраформинга верхнего слоя почвы, что сделает землю неблагоприятной для земледелия.

Об этом заявил отставной генерал-майор Вооруженных сил США Дэвид Грандж в интервью "Радио.Свобода".

Читайте также:

Как долго разминировать Украину

"На это уйдут десятки лет, и я говорю это, потому что имею опыт из Боснии и Герцеговины, где я отвечал за большой участок территории, и там разминирование идет до сих пор. С момента, когда землю пройдут, она меняется, а когда деревья отрастают снова, их корни уходят в почву — все это усложняет процесс", — сказал он.

В то же время Грандж отметил, что затягивание процесса разминирования рискует сделать заминированную землю непригодной для аграрных работ.

"С точки зрения экономики, это проблема, потому что на этой земле будет невозможно выращивать урожай. Я действительно думаю, что Украина является самой заминированной страной в мире. Но это длительный процесс. И пример из Боснии и Герцеговины, который я привел, доказывает это", — акцентировал экс-генерал американских войск.

Напомним, ранее международные партнеры Украины выделили средства на проекты гуманитарного разминирования на 2022-2027 гг., общей суммой более 700 миллионов долларов США.

В то же время разминирование активно идет в Херсонской области: сотрудникам ГСЧС Украины уже удалось обезвредить более 42 тыс. взрывоопасных предметов.