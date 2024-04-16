Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сколько лет уйдет на полное разминирование Украины — ответ генерала ВС США arrow

Сколько лет уйдет на полное разминирование Украины — ответ генерала ВС США

16 апреля 2024 23:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сколько лет уйдет на полное разминирование Украины — ответ генерала ВС США
Украинский сапер с миноискателем. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На полное разминирование Украины могут уйти десятки лет. Однако процесс может затянуться из-за терраформинга верхнего слоя почвы, что сделает землю неблагоприятной для земледелия.

Об этом заявил отставной генерал-майор Вооруженных сил США Дэвид Грандж в интервью "Радио.Свобода".

Читайте также:

Как долго разминировать Украину

"На это уйдут десятки лет, и я говорю это, потому что имею опыт из Боснии и Герцеговины, где я отвечал за большой участок территории, и там разминирование идет до сих пор. С момента, когда землю пройдут, она меняется, а когда деревья отрастают снова, их корни уходят в почву — все это усложняет процесс", — сказал он.

В то же время Грандж отметил, что затягивание процесса разминирования рискует сделать заминированную землю непригодной для аграрных работ.

"С точки зрения экономики, это проблема, потому что на этой земле будет невозможно выращивать урожай. Я действительно думаю, что Украина является самой заминированной страной в мире. Но это длительный процесс. И пример из Боснии и Герцеговины, который я привел, доказывает это", — акцентировал экс-генерал американских войск.

Напомним, ранее международные партнеры Украины выделили средства на проекты гуманитарного разминирования на 2022-2027 гг., общей суммой более 700 миллионов долларов США.

В то же время разминирование активно идет в Херсонской области: сотрудникам ГСЧС Украины уже удалось обезвредить более 42 тыс. взрывоопасных предметов.

США
Украина
мины
разминирование
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю