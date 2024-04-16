Скільки років піде на повне розмінування України — відповідь генерала ЗС США

Український сапер з міношукачем. Фото ілюстративне: УНІАН

На повне розмінування України можуть піти десятки років. Однак процес може затягнутися через терраформінг верхнього шару ґрунту, що зробить землю несприятливою для землеробства.

Про це заявив відставний генерал-майор Збройних сил США Девід Грандж в інтерв'ю "Радіо.Свобода".

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"На це підуть десятки років, і я кажу це, бо маю досвід з Боснії та Герцеговини, де я відповідав за велику ділянку території, і там розмінування йде досі. Від моменту, коли землю мінують, вона змінюється, а коли дерева відростають знову, їхнє коріння йде у ґрунт – все це ускладнює процес. Тож чим довше ви чекаєте, тим складніше розмінувати землю", — сказав колишній воєначальник.

Водночас Грандж зауважив, що затягування процесу розміновування ризикує зробити заміновану землю непридатною для аграрних робіт

"З погляду економіки, це проблема, тому що на цій землі неможливо вирощувати врожай. Я справді думаю, що Україна є найбільш замінованою країною у світі. Але це довжелезний процес. І приклад з Боснії та Герцеговини, який я навів, доводить це", — акцентував ексгенерал американських військ.

Нагадаємо, раніше міжнародні партнери України виділили кошти на проєкти гуманітарного розмінування на 2022-2027 рр., загальною сумою у понад 700 мільйонів доларів США.

Водночас розмінування активно йде у Херсонській області: співробітникам ДСНС України вже вдалося знешкодити понад 42 тис. вибухонебезпечних предметів.