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Сколько российских самолетов атакуют один украинский: ответ Воздушных сил

19 августа 2023 21:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько российских самолетов атакуют один украинский: ответ Воздушных сил
Командующий Воздушными силами Николай Лукащук. Фото: Воздушные силы
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Один украинский самолет одновременно атакуют до девяти российских. Обычно самолет даже не успевает подняться с аэродрома, как его атакуют.

Об этом рассказал командующий Воздушными силами Николай Лукащук в эфире телемарафона.

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Сколько российских самолетов атакуют один украинский

По словам Лукащука, один украинский самолет одновременно атакуют до девяти российских.

"Наши самолеты, когда идут на удар, они ежеминутно обстреливаются. Во время задания каждый раз по нашему пилоту идет от пяти до девяти вражеских самолетов разных типов", — рассказал командующий Воздушными силами.

Он также добавил, что наш самолет не успевает подняться с аэродрома, как уже находится в зоне поражения истребителя противника.

Напомним, ранее Николай Лукащук рассказал, что истребитель F-16 уже находился в Украине. Украинское командование и бойцы проводили испытания по дальнейшему применению самолетов на фронте.

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