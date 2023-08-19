Скільки російських літаків атакують один український: відповідь Повітряних сил

Командувач Повітряних сил Микола Лукащук. Фото: Повітряні сили

Один український літак одночасно атакують до дев'яти російських. Зазвичай літак навіть не встигає піднятися з аеродрому, як його атакують.

Про це розповів командувач Повітряних сил Микола Лукащук в ефірі телемарафону.

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За словами Лукащука, один український літак одночасно атакують до дев'яти російських.

"Наші літаки, коли йдуть на удар, вони щохвилини обстрілюються. Під час завдання щоразу по нашому пілоту йде від п'яти до дев'яти ворожих літаків різних типів", — розповів командувач Повітряних сил.

Він також додав, що наш літак не встигає піднятися з аеродрому, як вже перебуває у зоні поразки винищувача противника.

Нагадаємо, раніше Микола Лукащук розповів, що винищувач F-16 вже був в Україні. Українське командування та бійці проводили випробування для подальшого застосування літаків на фронті.