Сколько "шахедов" Россия уже запустила по Украине: Зеленский привел данные

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Государство-агрессор Россия запустило по Украине не менее 1961 дрона-камикадзе типа Shahed-136. Значительную часть из них удалось сбить украинским силам противовоздушной обороны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

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"В целом террористы уже запустили против Украины по меньшей мере 1961 "шахед", и значительную часть удалось сбить. К сожалению, не все. Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать", — отметил глава государства.

Он также отметил, что ведется работа для того, чтобы у Украины было больше систем ПВО.

"В частности, это задача для каждого нашего посла, всех представителей и представительниц Украины. Все должны работать на победу, на защиту жизни и людей и защиту нашей прекрасной Украины! Мы обязательно победим", — добавил он.

Напомним, ночью 2 августа оккупанты обстреляли порт в Измаиле. Впрочем, угроза повторных ударов по другим объектам инфраструктуры, связанным с "зерновым соглашением", все еще высока.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк ранее предупредила, что во время атаки по Одесской области дронами, враг собирал информацию о местонахождении систем ПВО, поэтому не исключается ракетный обстрел. Граждан призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Отметим, что после выхода России из "зернового соглашения" оккупанты ведут целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру. В течение июля РФ нанесли удары, повлекшие повреждение или частичное уничтожение 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.