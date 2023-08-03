Скільки "шахедів" Росія уже запустила по Україні: Зеленський навів дані

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот із відео

Держава-агресор Росія запустила по Україні щонайменше 1961 дрон-камікадзе типу Shahed-136. Значну частину з них вдалося збити українським силам протиповітряної оборони.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Загалом терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 "шахед", і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати", — зазначив глава держави.

Він також зауважив, що ведеться робота для того, щоб в України було більше систем ППО.

"Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників і представниць України. Усі повинні працювати на перемогу, на захист життя і людей, і захист нашої прекрасної України! Ми обов’язково переможемо", — додав він.

Нагадаємо, вночі 2 серпня окупанти обстріляли порт в Ізмаїлі. Втім, загроза повторних ударів по інших об’єктах інфраструктури, що пов’язані із "зерновою угодою", все ще висока.

Очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк раніше попередила, що під час атаки по Одещині дронами ворог збирав інформацію про місцеперебування систем ППО, тож не виключається ракетний обстріл. Громадян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Зазначимо, після виходу Росії із "зернової угоди" окупанти ведуть цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру. Протягом липня РФ завдали ударів, що призвели до пошкодження або часткового знищення 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.