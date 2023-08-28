Сколько еще ракет есть у России: ответ ГУР

Процесс производства зенитных ракет 48Н6 к российским ЗРК С-400. Иллюстративное фото: google.com

Сейчас у России около 585 ракет, которые могут выпускать с расстояния более 500 километров. Такими ракетами оккупанты больше всего атакуют разные области нашего государства.

Об этом сообщил представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий для РБК-Украина.

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Виды и количество ракет:

270 единиц баллистических и крылатых ракет "Искандер",

около 75 "Кинжалов",

ориентировочно 140 "Калибров",

около 100 ракет Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью.

Также враг может иметь в запасах еще около 150 ракет старого образца Х-22.

Увеличение производства

Украинцы надеялись, что у России будет все меньше ракет, однако страна-агрессорка наоборот нарастила их производство с начала весны. Если говорить о данных на середину этого лета, то РФ производит больше ракетного вооружения, чем это было до войны. Противник в августе запланировал сделать 118 ракет "Кинжал", "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", Х-101 и модифицированных Х-22 (Х-32).

"Кроме шести "Кинжалов", россияне в общей сложности запланировали выработать в августе 30 баллистических ракет "Искандер-М", 12 крылатых "Искандер-К", 20 "Калибров", около 40 Х-101. Кроме того, они совершенствуют крылатые ракеты Х-22, переработанные образцы имеют новый индекс — Х-32. По нашим данным, россияне могут поставлять не более 10 единиц таких модернизированных ракет ежемесячно", — объяснил Скибицкий.

По его словам, они фактически не успевают выпустить некоторые модели ракет в срок.

Несмотря на столь большие объемы производства, россияне все равно уже не смогут так интенсивно атаковать Украину, как это было в мае, чтобы выпускать по 200 ракет несколько месяцев подряд.

Тактика обстрелов

По словам представителя ГУР, когда-нибудь их арсенал будет пустым, поэтому из-за ограниченного запаса производства некоторых видов ракет врагу придется откорректировать тактику обстрелов.

"Это и чередование разного класса ракет, и более тщательный выбор целей, и гораздо более тщательное определение маршрутов пролета ракет и БпЛа для обхода нашей системы ПВО. И плюс агрессор начал быстрее принимать решение о нанесении ударов", — говорится в сообщении.

Все это может указывать на то, что Россия не только экономит ракеты, но и пытается накопить их для следующей воздушной атаки, целью которой может быть энергетика Украины. Начаться такие обстрелы могут в конце сентября или октябре.

Напомним, на сегодня, 28 августа, в Черном море на боевом дежурстве остаются большие десантные корабли РФ. Также из Азова россияне вывели подводный ракетоноситель.