Скільки ще ракет є у Росії: відповідь ГУР

Процес виробництва зенітних ракет 48Н6 до російських ЗРК С-400. Ілюстративне фото: google.com

Наразі Росія має біля 585 ракет, які можуть випускати з відстані понад 500 кілометрів. Такими ракетами окупанти найбільше атакують різні області нашої держави.

Про це повідомив представник ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький для РБК-Україна.

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Ракетний запас РФ

Види та кількість ракет:

270 одиниць балістичних та крилатих ракет "Іскандер",

близько 75 "Кинджалів",

орієнтовно 140 "Калібрів",

близько 100 ракет Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною.

Також ворог може мати у своїх запасах ще близько 150 ракет старого зразка Х-22.

Збільшення виробництва

Українці сподівались, що Росія буде мати все менше ракет, проте країна-агресорка навпаки наростила їхнє виробництво з початку весни. Якщо говорити про дані на середину цього літа, то РФ виробляє більше ракетного озброєння, ніж це було до великої війни. Противник у серпні запланував зробити 118 ракет "Кинджал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 і модифікованих Х-22 (Х-32).

"Крім шести "Кинджалів", росіяни загалом запланували виробити в серпні 30 балістичних ракет "Іскандер-М", 12 крилатих "Іскандер-К", 20 "Калібрів", близько 40 Х-101. Крім того, вони вдосконалюють крилаті ракети Х-22, перероблені зразки мають новий індекс — Х-32. За нашими даними, росіяни можуть поставляти не більше 10 одиниць таких модернізованих ракет щомісяця", — пояснив Скібіцький.

За його словами, вони фактично не встигають випустити деякі моделі ракет вчасно.

Попри такі великі об'єми виробництва, росіяни все одно вже не зможуть так інтенсивно атакувати Україну, як це було в травні, щоб випускати по 200 ракет декілька місяців підряд.

Тактика обстрілів

За словами представника ГУР, коли-небудь їхній арсенал буде порожнім, тому через обмежений запас виробництва деяких видів ракет ворогу доведеться відкоригувати тактику обстрілів.

"Це і чергування різного класу ракет, і більш ретельний вибір цілей, і значно прискіпливіше визначення маршрутів прольоту ракет та БпЛа для обходу нашої системи ППО. І плюс агресор почав швидше ухвалювати рішення про нанесення ударів", — йдеться у повідомленні.

Це все може вказувати на те, що Росія не лише економить ракети, а й намагається накопичити їх для наступної повітряної атаки, метою якої може бути енергетика України. Початися такі обстріли можуть в кінці вересня або в жовтні.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 28 серпня, в Чорному морі на бойовому чергуванні залишаються великі десантні кораблі РФ. Також з Азова росіяни вивели підводний ракетоносій.