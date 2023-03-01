А-50 самолет – чем повредили и что с ним будет дальше

Сколько будет продолжаться ремонт разведывательного российского самолета, который приводил ракеты по Украине: ответ эксперта
Ремонт самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50, который повредили белорусские партизаны, может занять несколько месяцев. Неисключено, что россияне могут прислать ему на замену другой борт А-50. В общей сложности авиапарк врага насчитывает 6 таких самолетов.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал авиационный эксперт Валерий Романенко.
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По его словам, по предварительным данным, самолет в Беларуси могли атаковать 6 беспилотников, а во время атаки погибли 6 российских офицеров. Однако сам А-50 временно выведен из строя, а не полностью поврежден.
"Ремонт А-50У займет несколько месяцев. Пока они пришлют самолет на замену — некоторое время патрулированный отрезок фронта будет для нас спокойным. Сможем выполнять там определенные операции. Например, после запуска "шахедов" из Брянской области враг планировал запуск ракет Х-101, но из-за повреждений самолета враг потерял темп и всю информацию", — уточнил эксперт.
Напомним, 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи", белорусские партизаны повредили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50 и снегоуборочную технику.
По предварительным данным, повреждения произошли путем сброса с высоты неустановленного предмета, например с горючей смесью.
По информации телеграмм-канала бывших белорусских силовиков BYPOL, полученной от участников плана "Победа", самолет атаковали дронами.
В результате 2-х взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. По их сообщению, "повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не улетит".