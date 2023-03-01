А-50 літак - чим пошкодили та що з ним буде далі

Скільки триватиме ремонт розвідувального російського літака, який наводив ракети по Україні: відповідь експерта
Ремонт літака далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛОіУ) А-50, який пошкодили білоруські партизани, може зайняти кілька місяців. Вірогідно, що на цей час росіяни можуть прислати йому на заміну інший борт А-50. Загалом авіапарк ворога нараховує 6 таких літаків.
Про це в коментарі Новини.LIVE cказав авіаційний експерт Валерій Романенко.
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За його словами, за попередніми даними, літак у Білорусі могли атакувати 6 безпілотників, а під час атаки загинуло 6 російських офіцерів. Проте сам А-50 тимчасово виведений із ладу, а не пошкоджений повністю.
"Ремонт А-50У займе кілька місяців. Поки вони пришлють літак на заміну — деякий час відрізок фронту, який він патрулював, буде для нас спокійним. Зможемо виконувати там певні операції. Наприклад, після запуску "шахедів" із Брянської області ворог планував запуск ракет Х-101, але через пошкодження літака ворог втратив темп та всю інформацію", — уточнив експерт.
Нагадаємо, 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", білоруські партизани пошкодили російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛОіУ) А-50 та снігоприбиральну техніку.
За попередніми даними, пошкодження сталися шляхом скидання з висоти невстановленого предмета, наприклад, з горючою сумішшю.
А от за інформацією телеграм-каналу колишніх білоруських силовиків BYPOL, отриманою від учасників плану "Перамога", літак атакували дронами. Внаслідок 2-х вибухів постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена. За їхнім повідомленням, "пошкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить".