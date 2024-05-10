Сколько уклонистов утонули в Тисе с начала войны — в ГПСУ назвали цифру

Пограничник возле Тисы. Фото: ГПСУ

С начала полномасштабного вторжения в реке Тиса в Закарпатье обнаружили тела 28 мужчин, пытавшихся переплести водоем и незаконно пересечь границу Украины. Однако, если добавить к такому способу еще случаи с горной местностью, то эта цифра еще больше.

Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Количество погибших уклонистов в Тисе

"Уже зафиксировано в реке Тиса 28 случаев, когда обнаруживали тела погибших. Скорее всего — это те, кто пытались в направлении для этого выбрали для себя линию границы по реке Тиса. Если сюда добавить труднодоступные горные местности или другие участки границы — это уже более 35 случаев", — сказал Демченко, говоря о трагических случаях с уклонистами, которые пытались незаконно пересечь границу.

Он добавил, что река Тиса — достаточно коварный водоем. Поскольку имеет стремительное течение, корни деревьев и места, куда собственно и может затягивать течение.

"Недостаточность сил у нарушителей при преодолении реки коварные места приводят к тому, что человек теряет жизнь из-за необдуманных и бессмысленных действий по попытке незаконного пересечения границы", — сказал Демченко.

Незаконные попытки пересечь границу по Тисе

Напомним, 6 мая в реке Тиса обнаружили тела еще шестерых утопленников. Все погибшие — мужчины призывного возраста.

Перед этим пограничники задержали очередного уклониста, плывущего в Молдову на надувном матрасе.

В Закарпатской области неизвестный мужчина перешел реку Тиса за две минуты.