Скільки ухилянтів потонули у Тисі від початку війни — у ДПСУ назвали цифру
Від початку повномасштабного вторгнення у річці Тиса на Закарпатті виявили тіла 28 чоловіків, які намагалися переплести водойму та незаконно перетнути кордон України. Однак, якщо додати до такого способу ще випадки з гірською місцевістю, то ця цифра ще більша.
Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Кількість ухилянтів, які загинули у Тисі
"Вже зафіксовано у річці Тиса 28 випадків, коли виявляли тіла людей, які загинули. Скоріше за за все — це ті, хто намагалися в напрямком для цього вибрали для себе лінію кордону по річці Тиса. Якщо сюди додати важкодоступні гірські місцевості або інші ділянки кордону — то це вже понад 35 випадків", — сказав Демченко, говорячи про трагічних випадків з ухилянтами, які намагалися незаконно перетнути кордон.
Він додав, що річка Тиса — досить підступна водойма. Оскільки має стрімку течію, коріння дерев і місця, куди, власне, й може затягувати течія.
"Недостатність сил у порушників під час подоланні річки, підступні місця призводять до того, що людина втрачає життя через необдумані та безглузді дії щодо спроби незаконного перетину кордону", — сказав Демченко.
Незаконні спроби перетнути кордон по Тисі
Нагадаємо, 6 травня в річці Тиса виявили тіла ще шістьох потопельників. Усі загиблі — чоловіки призовного віку.
Перед цим прикордонники затримали чергового ухилянта, який плив до Молдови на надувному матраці.
У Закарпатській області невідомий чоловік перейшов річку Тиса за дві хвилини.
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