Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Скільки ухилянтів потонули у Тисі від початку війни — у ДПСУ назвали цифру arrow

Скільки ухилянтів потонули у Тисі від початку війни — у ДПСУ назвали цифру

10 травня 2024 10:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Скільки ухилянтів потонули у Тисі від початку війни — у ДПСУ назвали цифру
Прикордонник біля Тиси. Фото: ДПСУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Від початку повномасштабного вторгнення у річці Тиса на Закарпатті виявили тіла 28 чоловіків, які намагалися переплести водойму та незаконно перетнути кордон України. Однак, якщо додати до такого способу ще випадки з гірською місцевістю, то ця цифра ще більша. 

Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. 

Читайте також:

Кількість ухилянтів, які загинули у Тисі 

"Вже зафіксовано у річці Тиса 28 випадків, коли виявляли тіла людей, які загинули. Скоріше за за все — це ті, хто намагалися в напрямком для цього вибрали для себе лінію кордону по річці Тиса. Якщо сюди додати важкодоступні гірські місцевості або інші ділянки кордону — то це вже понад  35 випадків", — сказав Демченко, говорячи про трагічних випадків з ухилянтами, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Він додав, що річка Тиса — досить підступна водойма. Оскільки має стрімку течію, коріння дерев і місця, куди, власне, й може затягувати течія.

"Недостатність сил у порушників під час подоланні річки, підступні місця призводять до того, що людина втрачає життя через необдумані та безглузді дії щодо спроби незаконного перетину кордону", — сказав Демченко. 

Незаконні спроби перетнути кордон по Тисі

Нагадаємо, 6 травня в річці Тиса виявили тіла ще шістьох потопельників. Усі загиблі — чоловіки призовного віку.

Перед цим прикордонники затримали чергового ухилянта, який плив до Молдови на надувному матраці. 

У Закарпатській області невідомий чоловік перейшов річку Тиса за дві хвилини. 

війна
смерть
війна в Україні
ухилянти
загиблі
ДПСУ
річка Тиса

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні