Сколько украинских ТЭС за последние недели уничтожила Россия — ответ Шмыгаля
Армия России своими ракетными ударами за последние несколько недель вывела из строя шесть гигаватт мощностей энергетики Украины. Таким образом, было разрушено 80% теплоэлектроцентралей.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию ERR.
Россия вывела из строя 80% объектов генерации электричества
По словам премьера Украины, только за последние недели удары пришлись по объектам гидроэнергетики, угольной энергетики и другим пунктам генерации.
"К сожалению, Россия продолжает энергетический террор — только за последние недели россияне уничтожили более шести гигаватт мощностей нашей энергосетей", — сказал он.
Премьер заявил, что Украина надеется на помощь Эстонии по восстановлению части этих энергетических установок.
"Мы знаем, что у вас есть старое оборудование советского типа. Нам бы очень помогло, если бы у нас были запчасти для восстановления пострадавших блоков электростанций и возвращать в действие часть энергетических мощностей", — сказал политик и добавил, что сегодня завершается работа над децентрализованной системой поставки энергии популяции.
Напомним, недавно Денис Шмыгаль заявил, что Литва закупит для Украины 3000 беспилотников.
В то же время премьер-министр Латвии Эвика Силина на встрече с главой украинского правительства в Риге заявила, что Латвия предоставит Украине беспилотников на 10 млн евро.
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