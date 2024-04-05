Скільки українських ТЕС за останні тижні знищила Росія — відповідь Шмигаля

Денис Шмигаль. Фото: Siim Lõvi /ERR

Армія Росії своїми ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу шість гігаватів потужностей енергетики України. Таким чином, було зруйновано 80% теплоелектроцентралей.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Естонському національному телерадіомовленню ERR.

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За словами прем'єра України, лише за останні тижні удари прийшлися по об'єктах гідроенергетики, вугільної енергетики та інших пунктах генерації.

"На жаль, Росія продовжує енергетичний терор — тільки за останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі", — сказав він.

Прем'єр заявив, що Україна сподівається на допомогу Естонії з відновлення частини цих енергетичних установок.

"Ми знаємо, що у вас є старе обладнання радянського типу. Нам би дуже допомогло, якби ми мали запчастини для відновлення постраждалих блоків електростанцій і повертати в дію частину енергетичних потужностей", — сказав політик і додав, що сьогодні завершується робота над децентралізованою системою постачання енергії населенню.

Нагадаємо, не так давно Денис Шмигаль заявив, що Литва закупить для України 3 000 безпілотників.

Водночас прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліна на зустрічі з головою українського уряду у Ризі заявила, що Латвія надасть Україні безпілотників на 10 млн євро.