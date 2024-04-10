Сколько украинцев продолжают верить в победу Украины — опрос

Люди на улице города. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на конец марта 2024 года 83% украинцев верят в победу Украины. Впрочем, считают, что она будет нескорой и ожидаемые сроки становятся более отдаленными.

Об этом свидетельствуют данные опроса, сообщает Центр Разумкова.

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Сколько украинцев верят в победу Украины

Так, около 83% людей, которые продолжают верить в победу Украины, есть и 11%, которые не верят в это, еще 6% воздерживаются от ответа.

Среди положительно ответивших на вопрос 22% убеждены, что победа будет уже в этом году, еще 34,5% считают, что она наступит через 1-2 года. Есть и те, кто думает, что для наступления победы понадобится от 3 до 5 лет — это 17% и 7% опрошенных соответственно.

Результаты опроса

Что для украинцев победа

Что касается того, какой украинцы видят победу, 45,5% (верящие в победу) считают, что это может быть изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Также 23% считают победой уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

Вместе с тем, 6% опрошенных сочтут победой прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, захваченных после 2022 года.

Результаты опроса

Напомним, около 45% украинцев верят, что после окончания войны с Россией Украина сохранит все свои территории, которые она имела в 1991 году. В сентябре прошлого года таких респондентов было 68%.

Добавим, в Украине провели опрос по отношению к мужчинам, которые не хотят воевать. Большая часть опрашиваемых заявили, что уклонистов можно понять, ведь никто не хочет умирать.