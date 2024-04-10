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Скільки українців продовжують вірити у перемогу України — опитування

10 квітня 2024 15:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Скільки українців продовжують вірити у перемогу України — опитування
Люди на вулиці міста. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на кінець березня 2024 року 83% українців вірять у перемогу України. Втім, вважають, що вона буде нешвидкою й очікувані терміни стають більш віддаленими. 

Про це свідчать дані опитування, передає Центр Разумкова. 

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Так, поряд з 83% людей, які продовжують вірити у перемогу України, є й 11%, які не вірять в це, ще 6% утримуються від відповіді. 

Серед тих, хто позитивно відповів на запитання, 22% переконані, що перемога буде вже цього року, ще 34,5% вважають, що вона настане через 1-2 роки. Є й ті, хто думає, що для настання перемоги знадобиться від до 5 років — це 17% і 7% опитаних відповідно.

Чи вірять українці в перемогу
Результати опитування

Що для українців перемога

Що стосується того, якою українці бачать перемогу, 45,5% (ті, хто вірить у перемогу) вважають, що це може бути вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

Також 23% вважають перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. 

Разом з тим, 6% опитаних вважатимуть перемогою припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені після 2022 року. 

Чи вірять українці в перемогу
Результати опитування

Нагадаємо, близько 45% українців вірять, що після закінчення війни з Росією Україна збереже всі свої території, які вона мала у 1991 році. У вересні минулого року таких респондентів було 68%.

Додамо, в Україні провели опитування щодо ставлення до чоловіків, які не хочуть воювати. Більша частина опитуваних заявила, що ухилянтів можна зрозуміти, адже ніхто не хоче помирати.

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