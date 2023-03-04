Сколько украинцев воспользовались чат-ботом "єВорог": в Минцифре назвали шокирующие цифры

ВСУ уже уничтожили почти 3400 тысяч танков и одолели 150 тысяч личного состава оккупантов

С начала запуска чат-бота "єВорог" более 462 тысяч украинцев присоединились к рядам народной разведки. Украинцы на оккупированных территориях помогают ВСУ бороться с врагом.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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В Минцифры опубликовали видео, как ударный дрон уничтожает вражеский танк благодаря информации украинцев в чат-боте "єВорог".

"Ночные обстрелы Запорожья мотивируют еще более упорно бороться с врагом и гнать его с нашей земли. Силы обороны работают и сжигают вражескую технику. Уже уничтожили почти 3400 тысяч танков и преодолели 150 тысяч личного состава оккупантов", — рассказали в ведомстве.

В общем чат-ботом "єВорог" воспользовались уже 465 тысяч украинцев. Каждое сообщение важно, отмечают в министерстве.

"Продолжайте присылать заявки о позициях врага, технике оккупантов и складах с боеприпасами в чат-бот @evorog_bot. Но обязательно соблюдайте правила личной безопасности ", — подчеркнули в Минцифры.

Напомним, украинцев призывают сообщать о коллаборантах через чат-бот "єВорог".