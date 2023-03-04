Скільки українців скористалися чат-ботом "єВорог": у Мінцифрі назвали шокуючі цифри
З початку запуску чат-бота "єВорог" понад 462 тисячі українців долучились до лав народної розвідки. Українці на окупованих територіях допомагають ЗСУ боротися із ворогом.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
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Допомагайте ЗСУ інформацією
У Мінцифрі опублікували відео, як ударний дрон знищує ворожий танк завдяки інформації українців в чат-боті "єВорог".
"Нічні обстріли Запоріжжя мотивують ще завзятіше боротись з ворогом та гнати його з нашої землі. Сили оборони працюють і спалюють ворожу техніку. Вже знищили майже 3400 тисячі танків та здолали 150 тисяч особового складу окупантів", — розповіли у відомстві.
Загалом чат-ботом "єВорог" скористалися вже 465 тисяч українців. Кожне повідомлення важливе, зазначають у міністерстві.
"Продовжуйте надсилати заявки про позиції ворога, техніку окупантів та склади з боєприпасами в чатбот @evorog_bot. Та обов’язково дотримуйтесь правил особистої безпеки", — наголосили в Мінцифрі.
Нагадаємо, українців закликають повідомляти про колаборантів через чат-бот "єВорог".