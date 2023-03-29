Сколько процентов подростков видят свое будущее в Украине: результаты опроса
86% украинских подростков видят свое будущее в Украине. Также они хотят быть полезными при восстановлении государства и активно приобщаются к волонтерству.
Соответствующий опрос обнародовал благотворительный фонд "Клуб Добродетелей".
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Результаты опроса
Отмечается, что результаты исследования демонстрируют, что сегодня волнует молодежь больше всего, имеет ли достаточную поддержку, как видит свою реализацию и где планирует свое будущее.
Так, 87% подростков отмечают, что больше всего изменений в жизни произошло именно во время полномасштабной войны, 83% хотят узнать, как поддерживать себя в сложные времена, а 90% стремятся быть полезными во время восстановления Украины.
"Это исследование — шанс изнутри увидеть, каков сегодня запрос молодежи к остальному украинскому обществу. Какие вызовы встают перед подростками, какие изменения в их жизнь и взгляды внесла война. Мы видим, что подростки, которые сейчас остаются в Украине, делают это вполне осознанно. Они проживают этот нелегкий опыт на уровне со взрослыми и готовы брать ответственность за свое будущее. Это вселяет надежду", — отмечает основательница и руководительница "Клуба Добродетелей" Мария Артеменко.
Несмотря на то, что война — ключевая причина беспокойства подростков, 93% из них верят в себя и собственные силы и считают, что прилагают усилия для самореализации, а почти 70% знают, кем хотят стать в будущем, хотя и не видят сейчас возможности планировать долгий период. В то же время, молодежь стремится ощущать большую поддержку своих начинаний: 59% подростков хотели бы, чтобы родители, друзья или преподаватели поддерживали их сильнее.
Подростки и волонтерство
Во время полномасштабной войны 43% опрошенных уже приобщались к волонтерству: собирали средства для Вооруженных сил Украины, плели маскировочные сетки, упаковывали помощь или готовили и раздавали еду.
К тому же молодые люди считают, что во время восстановления страны могут оказаться полезными, развивая экономику и инфраструктуру, в частности, через волонтерскую деятельность.
Отметим, комплексное всеукраинское социологическое исследование "Подростки и их жизнь во время войны: настроения, ценности, будущее" проводила компания Kantar в следующие этапы: качественный (четыре онлайновых фокус-группы продолжительностью 90 минут каждая с подростками 13 – 19 лет. География: Киев, Львов, Одесса, Днепр), количественный (опрос молодежи 13 – 19 лет, 600 человек. Метод: F2F, опросник – продолжительность 20 минут. География: города Украины, 50K+).
Напомним, недавно миграционной платформой EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета провели опрос, готовы ли беженцы вернуться из Польши в Украину.
Меньше людей хотят остаться на постоянное проживание в Польше, но больше тех, кто пока не готов вернуться в Украину в ближайшие несколько лет.