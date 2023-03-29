Скільки відсотків підлітків бачать своє майбутнє в Україні: результати опитування

Війна — ключова причина занепокоєння підлітків

86% українських підлітків бачать своє майбутнє саме в Україні. Також вони хочуть бути корисними при відбудові держави та активно долучають до волонтерства.

Відповідне опитування оприлюднив благодійний фонд "Клуб Добродіїв".

Результати опитування

Зазначається, що результати дослідження демонструють, що сьогодні хвилює молодь найбільше, чи достатню підтримку вона має, як бачить свою реалізацію та де планує своє майбутнє.

Так, 87% підлітків відзначають, що найбільше змін у житті трапилось саме під час повномасштабної війни, 83% хочуть дізнатися, як підтримувати себе у складні часи, а 90% прагнуть бути корисними під час відбудови України.

"Це дослідження — шанс зсередини побачити, яким сьогодні є запит молоді до решти українського суспільства. Які виклики постають перед підлітками, які зміни у їхнє життя та погляди внесла війна. Ми бачимо, що підлітки, які зараз залишаються в Україні, роблять це цілком свідомо. Вони проживають цей нелегкий досвід на рівні з дорослими та готові брати відповідальність за своє майбутнє. Це вселяє надію", — зазначає засновниця та керівниця "Клубу Добродіїв" Марія Артеменко.

Попри те, що війна — ключова причина занепокоєння підлітків, 93% з них вірять у себе та власні сили й вважають, що докладають зусиль для самореалізації, а майже 70% знають, ким хочуть стати у майбутньому, хоча й не бачать зараз можливості планувати на довгий період. Водночас молодь прагне відчувати більшу підтримку своїх починань: 59% підлітків хотіли б, аби батьки, друзі чи викладачі підтримували їх сильніше.

Підлітки і волонтерство

Під час повномасштабної війни 43% опитаних вже долучалися до волонтерства: збирали кошти для Збройних сил України, плели маскувальні сітки, пакували допомогу чи готували та роздавали їжу.

До того ж молоді люди вважають, що під час відбудови країни можуть стати корисними, розвиваючи економіку та інфраструктуру, зокрема, через волонтерську діяльність.



Зазначимо, комплексне всеукраїнське соціологічне дослідження "Підлітки та їхнє життя під час війни: настрої, цінності, майбутнє" проводила компанія Kantar у такі етапи: якісний (чотири онлайнові фокус-групи тривалістю 90 хвилин кожна з підлітками 13 – 19 років. Географія: Київ, Львів, Одеса, Дніпро), кількісний (опитування молоді 13 – 19 років, 600 осіб. Метод: F2F, опитувальник — тривалість 20 хвилин. Географія: міста України, 50K+).

Нагадаємо, нещодавно міграційною платформою EWL спільно з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету провели опитування, чи готові біженці повернутися з Польщі до України.

Менше людей хочуть залишитися на постійне проживання в Польщі, але більше за тих, хто поки не готовий повернутися до України в найближчі кілька років.