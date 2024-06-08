Какую технику за два года получили ВСУ — ответ Минобороны

Сколько военной техники получили ВСУ за два года — данные Минобороны
С марта 2022 года Вооруженные силы Украины получили более 110 образцов военной техники украинского и иностранного производства. 60 единиц вооружения вошли в строй за последние пять месяцев.
Об этом заявили в Министерстве обороны Украины в субботу, 8 июня.
Сколько техники у ВСУ за два года войны
В категорию транспорта вошли бронеавтомобили, внедорожники, грузовики, мотоциклы и спецтехника. В ВСУ есть техника производства более 20 стран мира, среди которых:
- США;
- Германия;
- Швеция;
- Великобритания;
- Италия и другие.
"Официально допущены к эксплуатации популярные в войсках модели внедорожников японских и европейских автопроизводителей, а также крупнейший в мире американский тягач-транспортер для перевозки по бездорожью танков, самоходных артиллерийских установок и другой тяжелой бронетехники", — информируют в Минобороны.
Кроме этого, украинские военные получили квадроциклы, гексациклы и баги, треть из которых украинского производства с номенклатурой НАТО. Среди них:
- спецавтомобили;
- бронеавтомобили;
- грузовики;
- вездеходы;
- электромотоциклы.
Напомним, правительство Люксембурга внесло 5 миллионов евро в артиллерийскую коалицию для Украины, профинансировав модернизацию и новые боевые возможности французских самоходных артустановок Caesar.
А вот украинские военные заявили, что переданные американские танки Abrams M1 сделали их удобными мишенями для российских ударов из-за неэффективной защиты боевых машин.
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