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Сколько военной техники получили ВСУ за два года — данные Минобороны

8 июня 2024 18:48
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Илья Рябинин
редактор
Какую технику за два года получили ВСУ — ответ Минобороны
Немецкий бронеавтомобиль Dingo, который есть у ВСУ. Фото: KMW
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

С марта 2022 года Вооруженные силы Украины получили более 110 образцов военной техники украинского и иностранного производства. 60 единиц вооружения вошли в строй за последние пять месяцев.

Об этом заявили в Министерстве обороны Украины в субботу, 8 июня.

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Бронеавтомобиль "Казак". Источник: Армія.Infrom

В категорию транспорта вошли бронеавтомобили, внедорожники, грузовики, мотоциклы и спецтехника. В ВСУ есть техника производства более 20 стран мира, среди которых:

  • США;
  • Германия;
  • Швеция;
  • Великобритания;
  • Италия и другие.
техника ссу
Словацкий САУ Dana на погрузчике. Источник: Минобороны

"Официально допущены к эксплуатации популярные в войсках модели внедорожников японских и европейских автопроизводителей, а также крупнейший в мире американский тягач-транспортер для перевозки по бездорожью танков, самоходных артиллерийских установок и другой тяжелой бронетехники", — информируют в Минобороны.

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Американский бронеавтомобиль International M-ATV. Источник: 43-я ОАЭМБр/Facebook

Кроме этого, украинские военные получили квадроциклы, гексациклы и баги, треть из которых украинского производства с номенклатурой НАТО. Среди них:

  • спецавтомобили;
  • бронеавтомобили;
  • грузовики;
  • вездеходы;
  • электромотоциклы.

Напомним, правительство Люксембурга внесло 5 миллионов евро в артиллерийскую коалицию для Украины, профинансировав модернизацию и новые боевые возможности французских самоходных артустановок Caesar.

А вот украинские военные заявили, что переданные американские танки Abrams M1 сделали их удобными мишенями для российских ударов из-за неэффективной защиты боевых машин.

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