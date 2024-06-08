Какую технику за два года получили ВСУ — ответ Минобороны

Немецкий бронеавтомобиль Dingo, который есть у ВСУ. Фото: KMW

С марта 2022 года Вооруженные силы Украины получили более 110 образцов военной техники украинского и иностранного производства. 60 единиц вооружения вошли в строй за последние пять месяцев.

Об этом заявили в Министерстве обороны Украины в субботу, 8 июня.

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Бронеавтомобиль "Казак". Источник: Армія.Infrom

В категорию транспорта вошли бронеавтомобили, внедорожники, грузовики, мотоциклы и спецтехника. В ВСУ есть техника производства более 20 стран мира, среди которых:

США;

Германия;

Швеция;

Великобритания;

Италия и другие.

Словацкий САУ Dana на погрузчике. Источник: Минобороны

"Официально допущены к эксплуатации популярные в войсках модели внедорожников японских и европейских автопроизводителей, а также крупнейший в мире американский тягач-транспортер для перевозки по бездорожью танков, самоходных артиллерийских установок и другой тяжелой бронетехники", — информируют в Минобороны.

Американский бронеавтомобиль International M-ATV. Источник: 43-я ОАЭМБр/Facebook

Кроме этого, украинские военные получили квадроциклы, гексациклы и баги, треть из которых украинского производства с номенклатурой НАТО. Среди них:

спецавтомобили;

бронеавтомобили;

грузовики;

вездеходы;

электромотоциклы.

Напомним, правительство Люксембурга внесло 5 миллионов евро в артиллерийскую коалицию для Украины, профинансировав модернизацию и новые боевые возможности французских самоходных артустановок Caesar.

А вот украинские военные заявили, что переданные американские танки Abrams M1 сделали их удобными мишенями для российских ударов из-за неэффективной защиты боевых машин.