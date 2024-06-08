Яку техніку за два роки отримали ЗСУ — відповідь Міноборони

Німецький бронеавтомобіль Dingo, який мають ЗСУ. Фото: KMW

З березня 2022 року Збройні сили України отримали понад 110 зразків військової техніки українського та іноземного виробництва. 60 одиниць озброєння увійшло в стрій протягом останніх п’яти місяців.

Про це заявили в Міністерстві оборони України у суботу, 8 червня.

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Бронеавтомобіль "Козак". Джерело: Армія.Inform

До категорії транспорту увійшли бронеавтомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спецтехніка. В ЗСУ є техніка виробництва понад 20 країн світу, серед яких:

США;

Німеччина;

Швеція;

Велика Британія;

Італія та інші.

Словацька САУ Dana на вантажівці. Джерело: Міноборони

"Офіційно допущено до експлуатації популярні у військах моделі позашляховиків японських та європейських автовиробників, а також найбільший у світі американський тягач-транспортер для перевезення по бездоріжжю танків, самохідних артилерійських установок та іншої важкої бронетехніки", — інформують в Міноборони.

Американський бронеавтомобіль International M-ATV. Джерело: 43-тя ОАЕМБр/Facebook

Окрім цього, українські військові отримали квадроцикли, гексацикли та багі, третина з яких українського виробництва з номенклатурою НАТО. Серед них:

спецавтомобілі;

бронеавтомобілі;

вантажівки;

всюдиходи;

електромотоцикли.

Нагадаємо, уряд Люксембурга вніс 5 мільйонів євро в артилерійську коаліцію для України, профінансувавши модернізацію та нові бойові можливості французьких самохідних артустановок Caesar.

А от українські військові заявили, що передані американські танки Abrams M1 зробили їх зручними мішенями для російських ударів через неефективний захист бойових машин.