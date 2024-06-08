Яку техніку за два роки отримали ЗСУ — відповідь Міноборони

Скільки військової техніки отримали ЗСУ за два роки — дані Міноборони
З березня 2022 року Збройні сили України отримали понад 110 зразків військової техніки українського та іноземного виробництва. 60 одиниць озброєння увійшло в стрій протягом останніх п’яти місяців.
Про це заявили в Міністерстві оборони України у суботу, 8 червня.
Скільки техніки мають ЗСУ за два роки війни
До категорії транспорту увійшли бронеавтомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спецтехніка. В ЗСУ є техніка виробництва понад 20 країн світу, серед яких:
- США;
- Німеччина;
- Швеція;
- Велика Британія;
- Італія та інші.
"Офіційно допущено до експлуатації популярні у військах моделі позашляховиків японських та європейських автовиробників, а також найбільший у світі американський тягач-транспортер для перевезення по бездоріжжю танків, самохідних артилерійських установок та іншої важкої бронетехніки", — інформують в Міноборони.
Окрім цього, українські військові отримали квадроцикли, гексацикли та багі, третина з яких українського виробництва з номенклатурою НАТО. Серед них:
- спецавтомобілі;
- бронеавтомобілі;
- вантажівки;
- всюдиходи;
- електромотоцикли.
Нагадаємо, уряд Люксембурга вніс 5 мільйонів євро в артилерійську коаліцію для України, профінансувавши модернізацію та нові бойові можливості французьких самохідних артустановок Caesar.
А от українські військові заявили, що передані американські танки Abrams M1 зробили їх зручними мішенями для російських ударів через неефективний захист бойових машин.
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