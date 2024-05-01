Сколько ущерба нанесли россияне аграриям Донецкой области с начала великой войны

Трактор пашет землю рядом с неразорванным российским снарядом. Фото: 061.ua

Заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и земельных ресурсов Донецкой областной военной администрации Елена Рыбакова заявила, что убытки аграрных предприятий региона в результате полномасштабной российской агрессии составляют более 5 миллиардов гривен. По ее словам, речь идет именно об пощитанном ущербе.

Об этом сообщает Укринформ во вторник, 30 апреля.

Читайте также:

Какой ущерб нанесла Россия аграриям Донеччины

"Общая зафиксированная сумма ущерба на наших аграрных предприятиях достигла более пяти миллиардов гривен. Это только посчитанных, потому что еще сколько непосчитанных, потому что до территорий там невозможно добраться, обследовать. Плюс еще готовят (информацию. — Ред.) по территории, которая сейчас была оккупирована. То есть, пять миллиардов — это только то, что посчитали", — отметила Рыбакова.

Чиновница уточнила, что в настоящее время в реестре компаний фигурируют 352 сельхозпредприятия, которые с начала полномасштабной агрессии РФ получили повреждения и убытки на территории Донецкой области, находящейся под контролем Украины.

"До полномасштабной войны, в 2021 году, на территории Донецкой области, подконтрольной Украине, работало около 850 агропредприятий. Сейчас пострадали и понесли убытки 352 предприятия, работающих в регионе… Сколько точно предприятий выехало из области, трудно сказать, потому что каждый день меняются обстоятельства", — добавила Рыбакова.

Напомним, что с момента начала полномасштабного вторжения россияне разрушили более 60 тысяч гектаров лесных массивов на временно оккупированных территориях Украины. Оценочная стоимость этих потерь составляет не менее 14 миллиардов гривен.

Также известна стоимость ущерба от повреждения россиянами украинской жилищной инфраструктуры за время полномасштабной агрессии РФ. Прямой ущерб составляет 153 миллиарда долларов.