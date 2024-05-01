Скільки збитків завдали росіяни аграріям Донецької області від початку великої війни

Трактор оре землю поруч із нерозірваним російським снарядом. Фото: 061.ua

Заступниця директора департаменту агропромислового комплексу і земельних ресурсів Донецької обласної військової адміністрації Олена Рибакова заявила, що збитки аграрних підприємств регіону внаслідок повномасштабної російської агресії становлять понад 5 мільярдів гривень. За її словами, йдеться саме про пораховану шкоду.

Про це повідомляє Укрінформ у вівторок, 30 квітня.

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"Загальна зафіксована сума збитків на наших аграрних підприємствах сягнула понад п'ять мільярдів гривень. Це тільки порахованих, бо ще ж скільки є непорахованих, тому що до територій там неможливо дістатися, обстежити. Плюс ще готують (інформацію. — Ред.) по території, яка зараз була окупована. Тобто, п'ять мільярдів — це тільки те, що порахували", — зазначила Рибакова.

Посадовиця уточнила, що наразі в реєстрі компаній фігурують 352 сільгосппідприємства, які від початку повномасштабної агресії РФ зазнали пошкоджень та збитків на території Донецької області, що перебуває під контролем України.

"До повномасштабної війни, у 2021 році, на території Донецької області, підконтрольній Україні, працювало близько 850 агропідприємств. Зараз постраждали та зазнали збитків 352 підприємства, які працюють у регіоні… Скільки точно підприємств виїхало з області, важко сказати, бо кожного дня міняються обставини", — додала Рибакова.

Нагадаємо, що з моменту початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували більш ніж 60 тисяч гектарів лісових масивів на тимчасово окупованих територіях України. Оціночна вартість цих втрат становить не менше 14 мільярдів гривень.

Також відома вартість збитків від пошкодження росіянами української житлової інфраструктури за час повномасштабної агресії РФ. Прямі збитки становлять 153 мільярдів доларів.