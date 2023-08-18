История Черноморского флота Украины, СКР-112, конфликт флотов Украины и РФ

Сторожевой корабль СКР-112, первым поднявший государственный флаг Украины в Крыму. Фото: "Голос Украины"

Ко Дню Независимости Новини.LIVE решили напомнить о тех военных успехах Украины, которые имели место до российско-украинской войны, начатой Кремлем в 2014 году. Первой такой победой стал рейд сторожевого корабля СКР-112 из Крыма в Одессу 21 июля 1992 года.

Украину не пускали в Крым

1 декабря 1991-го на всеукраинском референдуме 90,32% жителей Украины поддержали Акт провозглашения независимости страны, принятый 24 августа депутатами Верховного Совета УССР. Стали формироваться государственные структуры, начала формироваться и украинская армия. Но в одном украинском регионе этот процесс натолкнулся на противодействие россиян. Речь о Крымской АССР (так до 26 февраля 1992 называлась Автономная Республика Крым).

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26 января 1992 года экипаж сторожевого корабля Черноморского флота СССР СКР-112 принял присягу на верность Украине. На это сразу же отреагировало руководство ЧФ, которое подчинялось Москве. На командира корабля, капитан-лейтенанта Сергея Настенко, началось безумное давление, вплоть до требования подать рапорт на увольнение.

Несмотря на то, что политическое руководство РФ на словах готово было разделить Черноморский флот на украинский и российский флоты — на тех моряков, которые присягнули Украине, оказывалось постоянное давление. Не изменило ситуацию даже соглашение, подписанное в Дагомысе в июне того же года. Офицеры, которые хотели быть частью украинских Вооруженных сил, подвергались систематическим притеснениям — так, им не присваивали очередные звания, их вычеркивали из списков на жилье. Были и прямые репрессии. Так, с должности начальника штаба 17-й бригады кораблей ОВРа был уволен капитан 2-го ранга Николай Жибарев.

Один из организаторов перехода СКР-112 в Одессу Николай Жибарев

Фото: ГНСУ

Продолжалось давление и на экипаж СКР-112, включая капитан-лейтенанта Настенко. Из-за такой позиции российских военных украинцы решили устроить настоящий демарш.

Украинский флаг над кораблем ЧФ

20 июля украинская часть командиров кораблей 307-го дивизиона, базировавшегося в Донузлавской бухте, на северо-западе Крымского полуострова, собралась на совещание. Совещание прошло в необычном месте — квартире уволенного Николая Жибарева. Там было принято решение о демонстративном переходе трех кораблей в один из портов материковой Украины. Этими тремя кораблями были СКР-112, МПК-93 и катер КСО. Наконец, украинские офицеры остановились на сторожевом корабле СКР-112.

На следующий день утром три "заговорщика" во главе с капитаном 2-го ранга Жибаревым прибыли на СКР-112. Они рассказали офицерам и мичманам детали плана, получили беспрекословную поддержку и начали действовать. Сначала пришлось нейтрализовать начальника штаба 307-го дивизиона капитан 3-го ранга Семенова, чуть позже появившегося на корабле для проведения репетиции праздничных мероприятий ко Дню МВФ. После того, как это было успешно осуществлено, в 8:56 над СКР-112 подняли государственный флаг Украины. В первый раз на Черноморском флоте.

Это была принципиальная позиция украинских моряков. За полгода до того подобный рейд в Севастополь совершил российский офицер, который отказался служить Украине — но он сделал это тайком, ночью, к тому же, большинство матросов на том корабле были как раз за то, чтобы стать частью ВМС Украины. (Их потом разбросали по другим кораблям.) Наши же решили не прятаться, а сделать все открыто.

Командир СКР-112 Сергей Стерненко

Фото: bintel.com.ua

В Одессу под обстрелами

Итак, выйдя из озера Донузлав в открытое море, то есть, получив оперативное пространство, где россияне просто не могли бы заблокировать движение корабля, командование СКР-112 подняло сине-желтый флаг — и взяло курс на Одессу.

После этого россияне начали действовать. Во-первых, подняли в воздух гидросамолет Бе-12 для контроля за "беглецами". А чуть позже, после 10:00, состоялся интересный и показательный разговор. Командующий Военно-Морскими Силами Украины, контр-адмирал Борис Кожин, узнав и обсудив на совещании поступок СКР-112, позвонил начальнику штаба ЧФ вице-адмиралу Георгию Гуринову со словами: "Если есть воля людей, то пусть корабль идет в Одессу" . На что представитель российского флота заявил однозначно — мы будем стрелять по СКР-112.

Преследование СКР-112 российским кораблем "Разительный"

Фото: Википедия

Тогда же об этом, по радиообмену, узнал экипаж украинского корабля. А в ответ на заявление командира МДК-184 о возможности использования оружия Николай Жибарев заявил: "Я иду под Государственным флагом Украины в ее территориальных водах и следую в украинский порт Одесса. На провокации отвечать не буду, но готов себя защищать".

Борис Кожин в это время прибыл в Севастополь и в эфире тамошнего радио рассказал о готовности россиян стрелять по СКР-112. Это не остановило российских моряков, они действительно совершили ряд выстрелов прямо по курсу украинского корабля — а впоследствии еще хотели совершить таран. Позже командование ЧФ отдало приказ экипажам двух самолетов Бе-12 имитировать торпедные атаки на сторожевой корабль под украинским флагом.

Но после обеда из Одессы на место конфликта прибыли два пограничных корабля и самолет Су-27, что несколько разрядило ситуацию. По крайней мере, стрелять и таранить СКР-112 россияне уже не пытались, зато ракетный катер РК-260 попытался остановить украинцев, запутав винты корабля швартовыми концами.

После 17:00 россияне еще дважды шли на таран — СКР "Разительный" специально, а МПК-93 случайно из-за поломки рулевого прибора. Экипаж украинского корабля во всех этих случаях четко сманеврировал и вышел победителем из этой бескровной дуэли. В 18:50, через 10 часов после начала операции, СКР-112 вошел во внутреннюю гавань порта Одесса. Рейд под украинским флагом завершился хеппи-эндом.

Что было дальше

В тот же день поздним вечером на борт СКР-112 прибыл контр-адмирал Борис Кожин и другое военно-морское командование Украины. Мятежный корабль, корабль патриотов после распределения Черноморского флота СССР, которое произошло в 1993 году, вошел в состав ВМС Украины.

Россияне пытались давить на украинских моряков и дальше — так, против командира корабля Сергея Настенко (как и против других офицеров) хотели возбудить уголовные дела. Но вместо российской тюрьмы Настенко отправился на флагман украинских Военно-Морских Сил, фрегат "Гетьман Сагайдачний". Именно под командованием будущего капитана 1-го ранга "Гетьман Сагайдачний" совершил первый в истории украинского флота трансатлантический поход.

К сожалению, судьба самого СКР-112 сложилась не столь удачно, как его командира. Корабль, который инициативная группа хотела перевезти по Днепру в Киев и сделать из него музейный объект — еще в 1996-м, по приказу из Минобороны, просто порезали на металл. Вероятно, причиной такого шага было то, что после президентских выборов-1994, завершившихся победой пророссийского кандидата Леонида Кучмы, тогдашняя украинская власть (одним из ключевых действующих лиц в которой был тогдашний глава Администрации президента Дмитрий Табачник, ныне уже открытый украинофоб и российский приспешник) не хотела лишний раз конфликтовать с Кремлем. Напоминание о подвиге СКР-112 было бы очень неприятным даже для частично либеральной ельцинской России.

Так выглядел первый корабль ЧФ с украинским флагом

Фото: Википедия

В 2008 году состоялся невеселый постскриптум героической истории. Президенту Виктору Ющенко предложили присвоить Сергею Настенко (который на тот момент уже был военным пенсионером и занимался бизнесом) звание Героя Украины. К сожалению, и этого сделано не было.

Следовательно, у Украины нет ни Героя Украины Сергея Настенко, ни героического корабля СКР-112. Остается только память о том подвиге украинских моряков — первых, кто поднял украинский флаг на корабле в еще недавно советском Крыму.