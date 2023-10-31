История полномасштабной войны на Черном море, победы Украины над Россией

Восстановление украинского контроля над островом Змеиным. Фото: Сухопутные войска

Бассейн Черного моря был и остается одним из фронтов российско-украинской войны. На этом фронте украинские защитники держат успешную оборону и наносят регулярные удары по Черноморскому флоту РФ. О ходе войны на Черном море — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Остров Змеиный, русский военный корабль

Сегодня в мире отмечается Международный день Черного моря. Черноморский бассейн по плану российского военно-политического командования также должен стать одним из направлений наступления оккупантов во время полномасштабного вторжения. Десантная операция на побережье, в районе Николаева и Одессы, была вполне очевидным развитием событий в начальной фазе большой войны (которая должна стать, по задумке Кремля, и финальной).

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Но кроме атаки с моря на материк, была еще одна локация, где российские оккупанты предприняли активные действия сразу после объявления "специальной военной операции". Это остров Змеиный, стратегически важный для контроля северо-западной части Черного моря.

Именно поэтому часть кораблей Черноморского флота страны-агрессора в начале войны атаковали украинский гарнизон на Змеином. Именно с этого события в украинское фразеологическое наследие вошла фраза о "русском военном корабле", которая в свою очередь родила кучу различных сопутствующих проектов — начиная с индустрии марок, которая благодаря войне пережила в Украине новое рождение.

Впрочем, российские войска на Змеином не смогли долго удержаться, и уже в начале июля Вооруженные силы Украины вернули остров под свой контроль. Это стало возможным после еще одного эпохального события, вошедшего в анналы российско-украинской войны.

Уничтожение крейсера "Москва"

Главной военной силой российского оккупационного контингента в районе Черного моря является Черноморский флот. А флагманом Черноморского флота РФ является, вернее, являлся ракетный крейсер "Москва" (построенный, кстати, на территории Украины, в Николаеве). Именно этот корабль должен был обеспечивать успешность гипотетической десантной операции на Юге Украины. Но уже в середине апреля 2022 г. эти планы россиянам пришлось отложить, а потом вообще отказаться от них.

13 апреля 2022 крейсер "Москва", находившийся в открытом море, неподалеку от острова Змеиный, стал объектом атаки украинского берегового ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". Особую пикантность этой истории добавляет то, что "Нептун" — это собственно украинская разработка.

В операции по уничтожению "Москвы" принял участие также турецкий беспилотник "Байрактар", отвлекавший радиолокационную систему крейсера. Именно работа дрона позволила нанести точный удар по левому борту флагмана Черноморского флота РФ сразу двумя ракетами.

Крейсер "Москва" затонул на следующий день, 14 апреля. Российское командование пыталось убедить мир, что причиной катастрофы стал шторм — но атака украинской армии была очевидна, поэтому эта фейковая версия не получила распространения даже в самой стране-агрессоре.

Именно после уничтожения флагмана Черноморского флота РФ вопрос российского десанта на побережье Николаевской и Одесской областей постепенно был снят с повестки полномасштабной войны. А затем на Черноморском направлении начала проводить свои операции украинская армия.

Атаки дронов, уникальное уничтожение субмарины

Осенью 2022 года, после успешного харьковского контрнаступления, когда стало понятно, что российские войска — отнюдь не являющиеся "второй армией мира" — можно бить на суше, пришло время морских атак со стороны Сил обороны Украины.

Для этих атак был выбран один из самых популярных с обеих сторон формат ведения дистанционных наступательных действий по использованию беспилотных штурмовых аппаратов. Утром 29 октября 2022 надводные дроны впервые атаковали корабли Черноморского флота России, которые находились на внешнем и внутреннем рейдах порта Севастополь.

Россияне тогда заявили в присущем им стиле, что ни один корабль не пострадал. Но и тогда, и в последующих операциях с использованием этих морских беспилотников, ЧФ РФ совершенно очевидно терпел серьезные убытки. Это в конце концов привело к тому, что часть флота была переброшена в якобы более безопасный Новороссийск, расположенный на Черноморском побережье собственно России. Позже вообще заговорили о том, что Черноморский флот страны-агрессора может отправиться в Абхазию (часть Грузии, которую признает независимым государством только Россия, что, собственно, и помогает существовать этому квазигосударственному образованию).

Но даже в Новороссийске, как показала атака надводных дронов в августе 2023 года, оккупационный флот не может чувствовать себя в безопасности. Более того, украинская армия нанесла чувствительный удар даже по подводной лодке "Ростов-на-Дону", которая находилась в сухих доках Севастопольского морского завода.

К теме войны собственно на море эта операция не имеет прямого отношения, потому что удар был нанесен с материка, дальнобойной ракетой западного производства. Но, несмотря на это, российский Черноморский флот понес очередную серьезную утрату. И, как отметили опрошенные Новини.LIVE военные эксперты, это еще не конец войны на море. Ибо после появления в Украине самолетов F-16 откроется реальная возможность полного уничтожения или, по крайней мере, нейтрализации всего Черноморского флота страны-агрессора.