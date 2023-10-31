Історія повномасштабної війни на Чорному морі, перемоги України над Росією

Відновлення українського контролю над островом Зміїним. Фото: Сухопутні війська

Басейн Чорного моря був і залишається одним із фронтів російсько-української війни. На цьому фронті українські захисники тримають успішну оборону і завдають регулярних ударів по Чорноморському флоту РФ. Про перебіг війни на Чорному морі — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Острів Зміїний, русскій воєнний корабель

Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день Чорного моря. Чорноморський басейн за планом російського військово-політичного командування також мав стати одним із напрямків наступу окупантів під час повномасштабного вторгнення. Десантна операція на узбережжі, в районі Миколаєва та Одеси, була цілком очевидним розвитком подій у початковій фазі великої війни (яка мала б стати, за задумкою Кремля, і фінальною).

Читайте також:

Але, крім атаки з моря на материк, була ще одна локація, де російські окупанти розпочали активні дії відразу після оголошення "спеціальної військової операції". Це острів Зміїний, який є стратегічно важливим для контролю північно-західної частини Чорного моря.

Саме тому частина кораблів Чорноморського флоту країни-агресора на початку війни атакували український гарнізон на Зміїному. Саме з цієї події в український фразеологічний доробок увійшла фраза про "русскій воєнний корабель", яка своєю чергою народила купу різних супутніх проєктів — починаючи із індустрії марок, яка завдяки війні пережила в Україні нове народження.

Втім, російські війська на Зміїному не зуміли довго втриматися, і уже на початку липня Збройні сили України повернули острів під свій контроль. Це стало можливим після ще однієї епохальної події, яка увійшла в аннали російсько-української війни.

Знищення крейсера "Москва"

Головною військовою силою російського окупаційного контингенту в районі Чорного моря є Чорноморський флот. А флагманом Чорноморського флоту РФ є, точніше, був, ракетний крейсер "Москва" (збудований, до речі, на території України, в Миколаєві). Саме цей корабель мав забезпечувати успішність гіпотетичної десантної операції на Півдні України. Але уже в середині квітня 2022 року ці плани росіянам довелося відкласти, а потім взагалі відмовитися від них.

13 квітня 2022-го крейсер "Москва", який перебував у відкритому морі, неподалік від острова Зміїний, став об’єктом атаки українського берегового ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун". Особливої пікантності цій історії додає те, що "Нептун" — це власне українська розробка.

У операції зі знищення "Москви" взяв участь також турецький безпілотник "Байрактар", який відволікав радіолокаційну систему крейсера. Саме робота дрона дозволила завдати точного удару по лівому борту флагмана Чорноморського флоту РФ відразу двома ракетами.

Крейсер "Москва" затонув наступного дня, 14 квітня. Російське командування намагалося переконати світ, що причиною катастрофи став шторм — але атака української армії була очевидною, тож ця фейкова версія не набула поширення навіть в самій країні-агресорі.

Саме після знищення флагмана Чорноморського флоту РФ питання російського десанту на узбережжя Миколаївської та Одеської областей поступово було зняте з порядку денного повномасштабної війни. А згодом на Чорноморському напрямку почала проводити свої операції українська армія.

Атаки дронів, унікальне знищення субмарини

Восени 2022 року, після успішного харківського контрнаступу, коли стало зрозуміло, що російські війська — які аж ніяк не є "другою армією світу" — можна бити на суші, настав час морських атак з боку Сил оборони України.

Для цих атак був обраний один із найпопулярніших з обох сторін формат ведення дистанційних наступальних дій — з використанням безпілотних штурмових апаратів. Уранці 29 жовтня 2022 року надводні дрони уперше атакували кораблі Чорноморського флоту Росії, які перебували на зовнішньому та внутрішньому рейдах порту Севастополь.

Росіяни тоді заявили у притаманному їм стилі, що жоден корабель не постраждав. Але і тоді, і в подальших операціях з використанням цих морських безпілотників, ЧФ РФ цілком очевидно зазнавав серйозних збитків. Це врешті-решт призвело до того, що частину флоту було перекинуто у нібито безпечніший Новоросійськ, який розташований на Чорноморському узбережжі власне Росії. Пізніше взагалі заговорили про те, що Чорноморський флот країни-агресора може відправитися аж у Абхазію (частину Грузії, яку визнає незалежною державою тільки Росія, що, власне, і допомагає існувати цьому квазідержавному утворенню).

Але навіть у Новоросійську, як показала атака надводних дронів у серпні 2023 року, окупаційний флот не може почуватися у безпеці. Більш того, українська армія завдала дошкульного удару навіть по підводному човну "Ростов-на-Дону", який перебував у сухих доках Севастопольського морського заводу.

До теми війни власне на морі ця операція не має прямого відношення, бо удар був завданий з материка, далекобійною ракетою західного виробництва. Але, попри це, російський Чорноморський флот зазнав чергової серйозної втрати. І, як зазначили опитані Новини.LIVE військові експерти, це ще не кінець війни на морі. Бо після появи в Україні літаків F-16 відкриється реальна можливість повного знищення чи принаймні нейтралізації усього Чорноморського флоту країни-агресора.