Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Словакия передаст 13 самолетов МиГ-29 Украине arrow

Словакия передаст 13 самолетов МиГ-29 Украине

17 марта 2023 11:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Правительство Словакии согласовало передачу Вооруженным силам Украины боевых истребителей МиГ-29. Украина должна получить от словацких партнеров 13 таких самолетов.

Об этом сообщил на своей Twitter-странице премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Читайте также:

Словацкие самолеты для Украины

Правительство Словакии сегодня, 17 марта, одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29.

Всего вооруженные силы Украины получат 13 самолетов МиГ-29 от словацких партнеров.

Защита Европы

Эдуард Гегер заявил, что Словакия придерживается выполнения обещаний, данных Украине.

Речь шла, в частности, о просьбе Президента Владимира Зеленского о предоставлении самолетов.

Поддержка Украины, отметил словацкий премьер, необходима и для самого Евросоюза.

"Военная помощь необходима для обеспечения способности Украины защитить себя и всю Европу от россии", — подчеркнул Гегер.

Напомним, на днях министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности истребителей МиГ-29.

Добавим, что президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что в ближайшие дни эта страна передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.

Фото: Twitter-страница Эдуарда Гегера

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

14:32 "Вконец оборзели": Медведев "проснулся" с комментариями об инциденте с американским дроном

14:24 В Херсонской области мирный житель подорвался на российской мине

14:22 Польша укрепляет свою армию для защиты от возможной агрессии рф

14:14 С кем сыграет "Манчестер Юнайтед": все пары 1/4 Лиги Европы

14:08 Сенсационное расследование: прошли обыски в двух ТЦК СП Одессы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

14:00 Зеленский показал впечатляющие фото украинцев, которые больше года живут в условиях войны

13:59Оккупанты продолжают казнить украинских военнопленных, — омбудсмен

13:57 Оккупанты начали использовать "Азовсталь" для военных нужд

13:46 Алан Бадоев вдохновил молодую певицу на старт музыкальной карьеры: как ему это удалось

13:45 Украина скоро перейдет на летнее время: когда переводить стрелки часов

Новина з відео

13:00 Украина успешно освободила своих сограждан из зоны конфликта в Сирии, — разведка

Новина з відео

12:11 Победительница шоу "От пацанки до панянки" обозвала украинцев из-за государственного языка: детали

Новина з відео

10:44 В Укрзализныце рассказали, кто из иностранных политиков на этой неделе ездил в Киев поездом

Новина з відео

10:38 Группа Quest Pistols перезаписала свой хит на украинском и превратилась в 3D героев в видео

Новина з відео

08:54 В Ливии нашли пропавший накануне уран: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

08:54 На Донбассе украинские пехотинцы уничтожили российский танк из "Джавелина": впечатляющие кадры

Новина з відео

08:36 Схватки с полицией и горящие автомобили: во Франции продолжаются массовые протесты

Новина з відео

08:32 "От обороны до локального контрудара — один шаг": что сегодня происходит в Бахмуте

Новина з відео

07:43 Оккупанты при отступлении минируют гаджеты, — Центр нацсопротивления

Новина з відео

06:50 Йовичевич рассказал о причинах позорного разгрома от "Фейеноорда"

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Новина з фото

20:10 Нижнее белье и камни из почек: самые странные лоты от знаменитостей на аукционах

19:23Трейдеры сломали рынок горючего: что будет с ценами на бензин и газ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:00Гражданское партнерство: станет ли Украина ближе к признанию прав ЛГБТ-сообщества

Эксклюзив

18:15Цены на продовольствие: Гетманцев дал прогноз на весну

Эксклюзив

15:39Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

21:45 От роз до национального символа Китая: любимые цветы знаменитостей

Актуальное по теме

None 17 Март 14:25

В Херсонской области мирный житель подорвался на российской мине

None 17 Март 13:05

Враг не прекращает обстреливать Купянщину

None 17 Март 13:39

Российские самолеты обстреляли Авдеевку: детали

None 17 Март 12:24

​​​СБУ поймала российскую агентку, которая собирала информацию об оборонных предприятиях

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB