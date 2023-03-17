Словакия передаст 13 самолетов МиГ-29 Украине

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер

Правительство Словакии согласовало передачу Вооруженным силам Украины боевых истребителей МиГ-29. Украина должна получить от словацких партнеров 13 таких самолетов.

Об этом сообщил на своей Twitter-странице премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Словацкие самолеты для Украины

Правительство Словакии сегодня, 17 марта, одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29.

Всего вооруженные силы Украины получат 13 самолетов МиГ-29 от словацких партнеров.

Защита Европы

Эдуард Гегер заявил, что Словакия придерживается выполнения обещаний, данных Украине.

Речь шла, в частности, о просьбе Президента Владимира Зеленского о предоставлении самолетов.

Поддержка Украины, отметил словацкий премьер, необходима и для самого Евросоюза.

"Военная помощь необходима для обеспечения способности Украины защитить себя и всю Европу от россии", — подчеркнул Гегер.

Напомним, на днях министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности истребителей МиГ-29.

Добавим, что президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что в ближайшие дни эта страна передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.

Фото: Twitter-страница Эдуарда Гегера