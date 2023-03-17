Словаччина передасть 13 літаків МіГ-29 Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер

Уряд Словаччини погодив передачу Збройним силам України бойових винищувачів МіГ-29. Україна має отримати від словацьких партнерів 13 таких літаків.

Про це повідомив на своїй Twitter-сторінці прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.

Словацькі літаки для України

Уряд Словаччини сьогодні, 17 березня, схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29.

Усього Збройні сили України отримають 13 літаків МіГ-29 від словацьких партнерів.

Захист Європи

Едуард Гегер заявив, що Словаччина дотримується виконання обіцянок, даних Україні.

Йшлося, зокрема, про прохання Президента Володимира Зеленського про надання літаків.

Підтримка України, зазначив словацький прем’єр, потрібна і для самого Євросоюзу.

"Військова допомога потрібна для забезпечення здатності України захистити себе і усю Європу від росії", — наголосив Гегер.

Нагадаємо, що днями міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29.

Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда підтвердив — у найближчі дні ця країна передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.

Фото: Twitter-сторінка Едуарда Гегера