Смерть Пригожина свидетельствует о том, что Путин не уважает свое слово, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Устранить главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поручил президент России Владимир Путин. Однако он не учел, что это доказательство его слабости и неуважения к своему же слову.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью португальскому изданию PTR News.

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Мятеж Евгения Пригожина в России в июне доказал, что российский диктатор Владимир Путин "не такой уж сильный", а смерть главаря "вагнеровцев" демонстрирует страх "кремлевского вождя", считает Президент.

"Сильный человек не уничтожает конкурентов таким образом. Путин — террорист", — сказал Зеленский.

Кроме того, таким поступком было продемонстрировано, что Путин не уважает свое слово, данное на переговорах. Зеленский считает, что "цивилизованный мир" сейчас это "осознает".

"Мы были свидетелями этого раньше, теперь это увидел весь мир", — сказал он.

Глава государства добавил, что все публичные договоренности с Пригожином были ликвидированы, как и сам Пригожин.

"Нет человека, нет договоренностей. Путин либо противоречит своему слову, либо делает то, что он сделал с Пригожиным", — подытожил Зеленский.

Напомним, 29 августа в российском Петербурге похоронили Евгения Пригожина, но делали это тайно.