Смерть Пригожина свідчить про те, що Путін не поважає свого слова, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Усунути ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина доручив президент Росії Володимир Путін. Однак він не зважив, що це доказ його слабкості і не поваги до свого ж слова.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю португальському виданню PTR News.

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Заколот Євгена Пригожина в Росії в червні довів, що російський диктатор Володимир Путін "не такий вже й сильний", а смерть ватажка "вагнерівців" демонструє страх "кремлівського вождя", вважає Президент.

"Сильна людина не знищує конкурентів таким чином". Путін — терорист", — сказав Зеленський.

Окрім того, таким вчинком було продемонстровано, що "Путін не поважає свого слова", даного на переговорах. Зеленський вважає, що "цивілізований світ" зараз це "усвідомить".

"Ми були свідками цього раніше, тепер це побачив увесь світ", — сказав він.

Глава держави додав, що всі публічні домовленості з Пригожиним було ліквідовано, як і сам Пригожин.

"Немає людини, немає домовленостей. Путін або суперечить своєму слову, або робить те, що він зробив з Пригожиним", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 29 серпня у російському Петербурзі поховали Євгена Пригожина, але робили це таємно.