Почему от российских ракет гибнут люди на земле

Пуск баллистической ракеты. Фото: Wikimedia commons

По признанию самих военных и военных экспертов, в мае этого года российские оккупанты нанесли самые массовые воздушные удары по территории Украины с начала полномасштабного вторжения. Именно из-за этих атак на земле от обломков ракет и беспилотников погибли люди.

Есть ли варианты, как при чуть ли не 100-процентном отражении вражеского воздушного нашествия, сохранить жизнь людей на земле, разбиралось Новини.LIVE.

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Дроны — в авангарде

По информации британской разведки, в мае украинская территория подверглась самой массовой атаке россиян дронами-камикадзе иранского происхождения. В частности, иностранные аналитики подсчитали, что в течение месяца врагом было запущено вглубь украинской территории на важные наземные объекты более 300 дронов типа "Шахед-136".

Дроны-камикадзе на стартовых установках. Фото: РосСМИ

При этом из всего этого количества БпЛА украинским силам противовоздушной обороны удалось нейтрализовать чуть ли не 90% дронов. В большинстве случаев — с помощью устаревших советских ЗРК и других видов противовоздушного вооружения ПВО.

Учитывая такую интенсивность и плотность воздушных атак, иностранные аналитики предполагают, что Россия, вероятно, пыталась таким образом обнаружить и нанести удар по украинским новейшим системам ПВО типа Patriot, IRIS-T и т.д. далеко за линией фронта. Однако выполнение врагом этой задачи оказалось неэффективным из-за несовершенных процессов наведения и умения украинцев вовремя выявлять и "приземлять" опасные цели.

Пролилась детская кровь

Как бы там ни было, но самым кровавым и резонансным ракетным ударом последних недель стала атака российскими "Искандерами" Киева в ночь на 1 июня. По злой иронии судьбы именно в международный День защиты детей в Деснянском районе украинской столицы от обломков этой сбитой ракеты возле закрытого бомбоубежища детской поликлиники погиб ребенок.

"Следует понимать, что системы, работающие и по дронам, и по ракетам, они попадают не в какую-то конкретную часть вражеской ракеты", — разбирает принцип сбивания ПВО воздушных целей военный эксперт, бывший спикер генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

То есть, объясняет он, крайне сложно четко попасть вообще в ракеты, которые к тому же летают с немалой скоростью.

Тяжелое попадание

По словам Селезнева, если силам ПВО удалось попасть в ракету, то она сходит с нанесенной траектории, а ее обломки летят и падают не контролируемо, хаотично и куда попало.

Другая история обращает внимание военный эксперт, когда удается попасть в боевую часть ракеты. Тогда она взрывается в воздухе, и ее обломки не создают столь большой угрозы на земле.

"И вообще трудно просчитать, куда упадут эти обломки", — уверяет офицер.

Можно ли сбивать вражеские ракеты на дальних дистанциях — это уже вопрос концентрации, насыщенности того или иного района, местности средствами ПВО.

Обломок дрона-камикадзе. Фото: Офис Генпрокурора

"Вообще, эффективное действие ни одного ПВО в мире не гарантирует на 100%, что после сбития цели не будет вторичных взрывов", — констатировал экс-чиновник Генштаба.

Военные возможности

В последние месяцы западные партнеры предоставили Украине определенное количество противовоздушного вооружения. Однако покрыть им, как зонтиком, все наше голубое небо еще невозможно.

"Разве военные не хотят увеличить плотность перекрытия? Конечно, хотят! Но сколько нам дали комплексов? Две батареи Patriot. Сколько дали IRIS-T? Так же. NASAMS — четыре. А это — ничего для Украины с ее территорией. Ждем еще поступлений", — рассказывает о положении дел спикер командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

По его словам, именно из-за таких обстоятельств для уничтожения, например, тех же беспилотников задействованы еще и мобильные огневые группы, авиация, если может, тоже используется.

Так что если можно было бы поставить их подальше от населенных пунктов, то, конечно, хоть по границе поставили.

"На подступах к Киеву удалось обеспечить сбитие. Но многое еще зависит от того, какие типы боеприпасов россияне задействуют в тот или иной день и время своей воздушной атаки. Также стоит принимать во внимание, что у нас 2500 километров линия фронта, учитывая Приднестровье, Черное море, саму линию столкновения, границу с Россией и границу с Беларусью. С другой стороны, если все отодвинуть туда, то чем будем защищаться внутри страны? Кто защитит атомные электростанции, Киев, Днепр, одесские порты?" — рассказывает Игнат. Он добавляет: "ПВО столько есть, сколько его есть, и мы не можем выше головы прыгнуть".

Камни с неба

С законами физики спорить тяжело. А значит, волевым решением на отдельно взятом участке местности даже на короткое время отменить закон земного тяготения невозможно.

"А обломки — они будут падать. Ведь россияне выбирают цели мощные, серьезные. Ракета поражает их боеприпасы поражающими элементами, после чего те теряют свою пилотажность", — объясняет представитель противовоздушных сил.

Российские солдаты заряжают ракетную установку. Фото: Reuters

При этом, отмечает он, боевая часть будь то дрона или ракеты может разорваться, а может — и нет, смотря куда попал обломок. А дальше — и части вражеского боеприпаса, и части ракеты ПВО падают на землю. И это не просто обломки, а — десятки килограммов железа да еще с ракетным топливом и боевой частью. Все это опасно и может унести жизнь.

"Другого метода, другого способа, как их сбивать нет. Противовоздушная оборона работает в сложившихся условиях боевой обстановки с теми средствами, которые есть, и делается все максимально эффективно. Почему эти дроны долетают до Киева? Они долетают потому, что если бы было достаточно средств эффективно их сбивать, то сбивали бы. И сбивают, когда есть возможность. Но основное сбивается здесь — они атакуют Киев", — поделился военной "тайной" Игнат.

Шанс на спасение

Впрочем, не все выглядит так плохо, как кажется на первый взгляд.

"Обезопасить население от ракетной атаки можно с помощью системы раннего оповещения о ракетной атаке. Это то, о чем мы договаривались с Израилем", — убежден военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

По его словам, благодаря этой системе, независимо от типа атакующего с воздуха боеприпаса, 10 минут хватает для того, чтобы население могло себя обезопасить от последствий ракетного удара.

Но это возможно при условии, отмечает Снегирев, что алгоритм действий отработан, а бомбоубежища не будут закрыты.

При этом работать в качестве оповещателя должен не только привычный уже всем "ревун", от которого, признаемся, толку немного, а должны работать все возможные мессенджеры с максимально широким покрытием массы.

"Это — основное, что может предотвратить массовые жертвы. И главное — просветительская работа, поскольку среди населения есть некий нигилизм, который рождает самоуверенность, что в меня — не попадет. Также несмотря на многочисленные примеры, существует стереотип у населения, что россияне по жилым домам бить не будут. Потому что есть еще определенный процент "ватного" населения, считающего, что враг целит только в военную и логистическую инфраструктуру", — заключает военный аналитик.

И еще одно не менее важное. Украинцы должны понимать, что эта война — надолго, и российские ракетные обстрелы не прекратятся. Поэтому мы, как израильтяне, должны приучатьсебя жить в условиях постоянной войны.