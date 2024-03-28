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Снайперы ССО эффектно уничтожают россиян на Авдеевском направлении — видео

28 марта 2024 09:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Снайперы ССО эффектно уничтожают россиян на Авдеевском направлении — видео
Российский оккупант перед уничтожением снайпером ССО. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Снайперы Сил специальных операций обнаружили и уничтожили оккупантов на Авдеевском направлении. Военные профессионально ликвидируют захватчиков в своей зоне ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба ССО ВС Украины в четверг, 28 марта, и показала видео.

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В ведомстве рассказали, что снайперы 3-го отдельного полка ССО во время наблюдения на Авдеевском направлении зафиксировали перемещение военнослужащих врага. Бойцы сразу открыли огонь по вражеским целям и уничтожили всех оккупантов.

"Мы обеспечиваем прикрытие подразделений, уничтожаем диверсионно-разведывательные группы и наблюдательные пункты противника в своей зоне ответственности. Наша слаженная работа положительно влияет на выполнение боевых задач", — рассказал снайпер с позывным "Вишня".

Напомним, что снайперы из 73-го морского центра специальных операций показали, как успешно выполнили ночную операцию в Херсонской области. В результате уничтожены шесть военных армии РФ.

Также недавно в сети показали видео, как украинский снайпер ликвидировал двух оккупантов с расстояния 700 метров.

А в ноябре снайпер Службы безопасности поставил мировой рекорд. Он ликвидировал российского оккупанта на расстоянии 3,8 км.

оружие
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