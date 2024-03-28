Снайпери ССО ефектно знищують росіян на Авдіївському напрямку — відео

Російський окупант перед знищенням снайпером ССО. Фото: скриншот з відео

Снайпери Сил спеціальних операцій виявили та знищили окупантів на Авдіївському напрямку. Військові професійно ліквідовують загарбників у своїй зоні відповідальності.

Про це повідомила пресслужба ССО ЗС України у четвер, 28 березня, та показала відео.

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У відомстві розповіли, що снайпери 3-го окремого полку ССО під час спостереження на Авдіївському напрямку зафіксували переміщення військовослужбовців ворога. Бійці одразу відкрили вогонь по ворожих цілях та знищили усіх окупантів.

"Ми забезпечуємо прикриття підрозділів, знищуємо диверсійно-розвідувальні групи та спостережні пункти противника у своїй зоні відповідальності. Наша злагоджена робота позитивно впливає на виконання бойових завдань", — розповів снайпер з позивним "Вишня".

Нагадаємо, що снайпери з 73-го морського центру спеціальних операцій показали, як успішно виконали нічну операцію у Херсонській області. В результаті знищено шістьох військових армії РФ.

Також нещодавно у мережі показали відео, як український снайпер ліквідував двох окупантів із відстані 700 метрів.

А в листопаді снайпер Служби безпеки поставив світовий рекорд. Він ліквідував російського окупанта на відстані 3,8 км.