Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Снайпери ССО ефектно знищують росіян на Авдіївському напрямку — відео arrow

Снайпери ССО ефектно знищують росіян на Авдіївському напрямку — відео

28 березня 2024 09:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Снайпери ССО ефектно знищують росіян на Авдіївському напрямку — відео
Російський окупант перед знищенням снайпером ССО. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Снайпери Сил спеціальних операцій виявили та знищили окупантів на Авдіївському напрямку. Військові професійно ліквідовують загарбників у своїй зоні відповідальності.

Про це повідомила пресслужба ССО ЗС України у четвер, 28 березня, та показала відео. 

Читайте також:

Робота снайперів ССО на Авдіївському напрямку

У відомстві розповіли, що снайпери 3-го окремого полку ССО під час спостереження на Авдіївському напрямку зафіксували переміщення військовослужбовців ворога. Бійці одразу відкрили вогонь по ворожих цілях та знищили усіх окупантів.

"Ми забезпечуємо прикриття підрозділів, знищуємо диверсійно-розвідувальні групи та спостережні пункти противника у своїй зоні відповідальності. Наша злагоджена робота позитивно впливає на виконання бойових завдань", —  розповів снайпер з позивним "Вишня".

Нагадаємо, що снайпери з 73-го морського центру спеціальних операцій показали, як успішно виконали нічну операцію у Херсонській області. В результаті знищено шістьох військових армії РФ. 

Також нещодавно у мережі показали відео, як український снайпер ліквідував двох окупантів із відстані 700 метрів.

А в листопаді снайпер Служби безпеки поставив світовий рекорд. Він ліквідував російського окупанта на відстані 3,8 км.

зброя
росіяни
ССО
війна в Україні
снайпер
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ