Сегодня 84 годовщина начала Второй мировой войны: история и архивные фото

Архивные кадры Второй мировой войны: фотоархив

1 сентября, 84 лет назад началась Вторая мировая война — самая кровавая и масштабная война в истории человечества. В тот день на территорию Польши вошло около полутора миллионов немецких солдат.

Новини.LIVE собрали краткую информацию о кровопролитной войне.

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Начало Второй мировой войны

Для Украины Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Украинцы в составе польской армии вступили в тот же день, а украинские города Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиацией в первые дни войны. Часть украинской этнической территории была оккупирована нацистами в первые недели войны.

Немецкие солдаты в засаде. Фото из архива

В 1939-1941 гг., после серии наступательных операций и договоров, нацистская Германия завоевала или контролировала большую часть континентальной Европы и сформировала союзы с Италией и Японией. Пактом Молотова-Риббентропа с августа 1939 г. Германия и Советский Союз разделили и аннексировали территории своих европейских соседей — Польши, Финляндии, Румынии и стран Балтии. Мировое сообщество молча наблюдало за агрессивными действиями Германии и СССР, лишь время от времени выражая "глубокую обеспокоенность".

22 июня 1941 года немецкие войска перешли границу СССР, открыв самый большой в истории сухопутный театр войны.

Немецкие бомбардировщики "Юнкерс Ю-87" летят к своим целям над прибрежной зоной между рекой Днепр и Крымским полуостровом, 6 ноября 1941 года. Фото из архива

Пленные советские солдаты идут в нацистский лагерь, 3 сентября 1941 г. Фото из архива

Подбиты Т-26 в битве под Дубном 23-29 июня 1941г. Фото из архива

Вторая мировая война продолжалась шесть лет и завершилась 2 сентября 1945 капитуляцией Японии. В этой войне участвовала 61 страна мира (80% населения Земли). Военные действия происходили на территориях 40 стран. Вторая мировая унесла жизни не менее 80 миллионов человек (как гражданских, так и военных). Кроме того, во время той войны были совершены крупнейшие в истории преступления против человечества (в том числе Холокост), а также впервые и в последний раз использовано атомное оружие.

Во время Второй мировой Украина оказалась в эпицентре войны и понесла огромные человеческие потери: по разным данным от 5,3 до 10 миллионов жизней. Все годы после окончания этой войны весь мир кричал: "Никогда снова", однако в 2014 году Россия пересекла государственную границу и начала боевые действия в Луганской и Донецкой областях, а впоследствии аннексировала Крым. А уже в 2022 году РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Последствия обстрелов Украины в 2022 году. Фото: Нацполиция

Напомним, мы писали о том, что в океане отыскали корабль времен Второй мировой войны, затонувший с тысячей людей на борту.