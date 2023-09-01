Сегодня 84 годовщина начала Второй мировой войны: история и архивные фото
1 сентября, 84 лет назад началась Вторая мировая война — самая кровавая и масштабная война в истории человечества. В тот день на территорию Польши вошло около полутора миллионов немецких солдат.
Новини.LIVE собрали краткую информацию о кровопролитной войне.
Начало Второй мировой войны
Для Украины Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Украинцы в составе польской армии вступили в тот же день, а украинские города Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиацией в первые дни войны. Часть украинской этнической территории была оккупирована нацистами в первые недели войны.
В 1939-1941 гг., после серии наступательных операций и договоров, нацистская Германия завоевала или контролировала большую часть континентальной Европы и сформировала союзы с Италией и Японией. Пактом Молотова-Риббентропа с августа 1939 г. Германия и Советский Союз разделили и аннексировали территории своих европейских соседей — Польши, Финляндии, Румынии и стран Балтии. Мировое сообщество молча наблюдало за агрессивными действиями Германии и СССР, лишь время от времени выражая "глубокую обеспокоенность".
22 июня 1941 года немецкие войска перешли границу СССР, открыв самый большой в истории сухопутный театр войны.
Вторая мировая война продолжалась шесть лет и завершилась 2 сентября 1945 капитуляцией Японии. В этой войне участвовала 61 страна мира (80% населения Земли). Военные действия происходили на территориях 40 стран. Вторая мировая унесла жизни не менее 80 миллионов человек (как гражданских, так и военных). Кроме того, во время той войны были совершены крупнейшие в истории преступления против человечества (в том числе Холокост), а также впервые и в последний раз использовано атомное оружие.
Во время Второй мировой Украина оказалась в эпицентре войны и понесла огромные человеческие потери: по разным данным от 5,3 до 10 миллионов жизней. Все годы после окончания этой войны весь мир кричал: "Никогда снова", однако в 2014 году Россия пересекла государственную границу и начала боевые действия в Луганской и Донецкой областях, а впоследствии аннексировала Крым. А уже в 2022 году РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.
Напомним, мы писали о том, что в океане отыскали корабль времен Второй мировой войны, затонувший с тысячей людей на борту.