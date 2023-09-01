Сьогодні 84 роковини початку Другої світової війни: історія та архівні фото

Архівні кадри Другої світової війни: фотоархів

1 вересня, 84 років тому почалась Друга світова війна — найкривавіша та наймасштабніша війна в історії людства. Того дня на територію Польщі увійшло майже півтора мільйона німецьких солдатів.

Новини.LIVE зібрали коротку інформацію про кровопролитну війну.

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Початок Другої світової війни

Для України Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року. Українці у складі польської армії вступили у той же день, а українські міста Львів, Самбір та Дрогобич зазнали бомбардувань німецькою авіацією у перші дні війни. Частина української етнічної території була окупована нацистами в перші тижні війни.

Німецькі солдати у засідці. Фото з архіву

У 1939-1941 рр., після серії наступальних операцій та договорів, нацистська Німеччина завоювала чи контролювала більшу частину континентальної Європи, і сформувала союзи з Італією та Японією. Пактом Молотова-Ріббентропа від серпня 1939 року Німеччина та Радянський Союз розділили та анексували території своїх європейських сусідів — Польщі, Фінляндії, Румунії та країн Балтії. Світова спільнота мовчки спостерігала за агресивними діями Німеччини та СРСР, лише час від часу висловлюючи "глибоку стурбованість".

22 червня 1941 року німецькі війська перейшли кордон СРСР, відкривши найбільший в історії сухопутний театр війни.

Німецькі бомбардувальники "Юнкерс Ю-87" летять до своїх цілей над прибережною зоною між річкою Дніпро і Кримським півостровом, 6 листопада 1941. Фото з архіву

Полонені радянські солдати йдуть до нацистського табору, 3 вересня 1941 р. Фото з архіву

Підбиті Т-26 у битві під Дубном 23—29 червня 1941 р. Фото з архіву

Друга світова війна тривала шість років і завершилася 2 вересня 1945 року капітуляцією Японії. В цій війні брала участь 61 країна світу (80% населення Землі). Воєнні дії відбувалися на територіях 40 країн. Друга світова забрала життя щонайменше 80 мільйонів людей (як цивільних, так і військових). Окрім того, під час тієї війни були здійснені найбільші в історії злочини проти людства (зокрема Голокост), а також вперше і востаннє використана атомна зброя.

Під час Другої світової Україна опинилася в епіцентрі війни і зазнала величезних людських втрат: за різними даними від 5,3 до 10 мільйонів життів. Упродовж всіх років після закінчення цієї війни весь світ кричав: "Ніколи знову", проте 2014 року Росія перетнула державний кордон та розпочала бойові дії у Луганській та Донецькій областях, а згодом анексувала Крим. А вже у 2022 році РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Наслідки обстрілів України 2022 року. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, ми писали про те, що в океані відшукали корабель часів Другої світової війни, який затонув з тисячею людей на борту.