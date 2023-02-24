Сегодня Польша отправит в Украину танки Leopard 2, — Bloomberg
Сегодня, 24 февраля, Польша отправит в Украину боевые танки Leopard 2. Чиновник сообщил, что их общее количество — 14.
Об этом пишет Bloomberg.
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О передаче танков Leopard 2 объявит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Сегодня он находится в Киеве по случаю годовщины российского вторжения.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Украину. Его встретил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
Также мы писали, что Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Украине истребители. Однако Польша не пойдет на этот шаг первой среди стран НАТО.
Добавим, 21 февраля президент Польши Анджей Дуда призвал страны ЕС и НАТО помочь Украине победить россию.