Сьогодні Польща відправить в Україну танки Leopard 2, — Bloomberg
Сьогодні, 24 лютого, Польща відправить в Україну бойові танки Leopard 2. Чиновник повідомив, що їх загальна кількість — 14.
Про це пише Bloomberg.
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Про передачу танків Leopard 2 оголосить прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Сьогодні він перебуває у Києві з нагоди річниці російського вторгнення.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до України. Його зустрів очільник українського уряду Денис Шмигаль.
Також ми писали, що Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні винищувачі. Проте Польща не піде на цей крок першою серед країн НАТО.
Додамо, 21 лютого президент Польщі Анджей Дуда закликав країни ЄС та НАТО допомогти Україні перемогти росію.