Армия РФ пыталась прорвать линию украинской обороны в Харьковской области

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: EPA/UPG

Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва русскими войсками линии обороны под прикрытием бронетехники. Однако Вооруженные силы Украины надежно защищают позиции в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в пятницу, 10 мая.

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"С начала ночи российские окупанты усилили огненное давление на передний край нашей обороны для поддержки артиллерии. Сейчас это получение на Волчанском направлении врагов авиаударов с применением управляемых авиационных бомб (КАБ)" , — говорится в сообщении.

Попытка прорвать линию обороны в Харьковской области была неудачной. Украинские военные продолжают сдерживать наступление врага.

В Минобороны также отметили, что для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские окупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. Пока там продолжаются жесткие бои.

Напомним, российские захватчики ужесточили обстрелы на северном направлении Харьковщины. Прежде всего, под прицелом врага – город Волчанск.