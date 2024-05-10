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Сьогодні зранку ворог намагався прорвати лінію оборони на Харківщині — Міноборони

10 травня 2024 15:00
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Армія РФ намагалася прорвати лінію українською оборони на Харківщині
Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: EPA/UPG
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву російськими військами лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Однак Збройні сили України надійно захищають позиції на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у п'ятницю, 10 травня.

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"З початку ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони для підтримки артилерії. Зараз це отримання на Вовчанському напрямку ворогів авіаударів із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ)", — йдеться в повідомленні.

Спроба прорвати лінію оборони на Харківщині була невдалою. Українські військові продовжують стримувати наступ ворога. 

У Міноборони також зазначили, що для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. 

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. Наразі там тривають жорсткі бої. 

Нагадаємо, російські загарбники посилили обстріли на північному напрямку Харківщини. Перш за все, під прицілом ворога — місто Вовчанськ. 

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