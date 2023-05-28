Сегодняшняя атака по Украине была нетипичной, — Гуменюк

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини. LIVE

Для удара по Украине, который Россия совершила в ночь на 28 мая, враг сменил тактику. Россияне во время атаки использовали нетрадиционные маршруты для запуска дронов-камикадзе.

Об этом в эфире единого телемарафона рассказала руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Читайте также:

Что известно о тактике обстрела

По словам Гуменюк, смена маршрутов запуска дронов связана с попытками россиян обойти противовоздушную оборону на юге.

"Они пытались максимально обойти южную ПВО, поэтому они обходили в основном временно оккупированными территориями и затем рассредоточивались по Украине. То, что они пытаются обходить юг, — это поиск новой тактики. Они тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения "шахедов", — сказала она.

По словам представительницы ВСУ, несмотря на попытки обойти украинскую ПВО, все же было сбивание дрона над Николаевщиной. По ее словам, военные изучают новые подходы россиян к дроновым атакам.

Гуменюк также отметила, что на боевом дежурстве в Черном море был ракетоноситель, однако пуск ракет во время сегодняшней атаки не был зафиксирован.

"На этот раз снова было достаточно нетипично, потому что вчера во время дежурства корабль-ракетоноситель курсировал несколько раз, подходя к рубежам пусков, но все же зашел в пункт базирования и не присоединялся к этой атаке. Очевидно, эта атака была целенаправлено дроновая и враг пока не использовал "калибры", — отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг".

Корабли в Черном море

Она добавила, что сейчас в акватории Черного моря находятся семь кораблей, среди которых нет ни одного ракетоносителя.

Напомним, в Киеве прозвучала серия взрывов в ночь на воскресенье, 28 мая. В результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем, а также еще один человек получил ранения.

В КМВА заявили, что сегодняшняя атака дронами была самой массированной с начала полномасштабного вторжения. По предварительным данным, силы и средства ПВО в воздушном пространстве Киева в эту ночь уничтожили более 40 беспилотников врага.