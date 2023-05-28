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Сьогоднішня атака по Україні була нетиповою, — Гуменюк

28 травня 2023 07:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Сьогоднішня атака по Україні була нетиповою, — Гуменюк
Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Росіяни під час атаки використали нетрадиційні маршрути для запуску дронів-камікадзе

Про це в ефірі єдиного телемарафону розповіла керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк

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Що відомо про тактику обстрілу

За словами Гуменюк, зміна маршрутів запуску дронів пов'язана з намаганнями росіян обійти протиповітряну оборону на півдні. 

"Вони намагалися максимально обійти південну ППО, тому вони обходили в основному тимчасово окупованими територіями і потім розосереджувалися по Україні. Те, що вони намагаються обходити південь, — це пошук нової тактики. Вони тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху "шахедів", — зазначила вона. 

За словами представниці ЗСУ, попри намагання обійти українську ППО все ж було збиття дрона над Миколаївщиною. За її словами, військові вивчають нові підходи росіян до дронових атак. 

Кораблі у Чорному морі

Гуменюк також зазначила, що на бойовому чергуванні у Чорному морі був ракетоносій, однак пусків ракет під час сьогоднішньої атаки не було зафіксовано. 

"Цього разу знову було досить нетипово, тому що вчора під час чергування корабель-ракетоносій курсував кілька разів, підходячи до рубежів пусків, але все ж таки зайшов у пункт базування і не доєднувався до цієї атаки. Вочевидь, ця атака була цілеспрямована дронова і ворог поки не використовував "калібри", — зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Вона додала, що зараз в акваторії Чорного моря знаходяться сім кораблів, серед яких немає жодного ракетоносія. 

Нагадаємо, у Києві пролунала серія вибухів у ніч проти неділі, 28 травня. Внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.

У КМВА заявили, що сьогоднішня атака дронами була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення. За попередніми даними, сили і засоби ППО в повітряному просторі Києва цієї ночі знищили понад 40 безпілотників ворога. 

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