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Соловьев рассказал, как его "приветливо" встретили ВСУ в Угледаре

5 марта 2023 19:54
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российский пропагандист Владимир Соловьев
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что посетил оккупированные территории в Украине, где был подвергнут обстрелу со стороны украинских защитников. Он посетил расположение морской пехоты 155-й бригады под Угледаром, где встретился с военными.

Об этом он рассказал в своем ток-шоу.

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По словам Соловьева, он не беспокоится о случившемся инциденте и уверен, что военная контрразведка рф разберется в том, как украинские защитники узнали о его перемещениях.

Странным совпадением является то, что морские пехотинцы 155-й бригады, которых посетил Соловьев, ранее пожаловались на командование и большие потери, которые они понесли в боевых действиях в Украине. Однако губернатор Приморья Олег Кожемяко отнесся к этой жалобе, как к "выбросу украинских спецслужб", а Минобороны рф заявило, что потери бригады не превышают 1%.

Несмотря на это, в феврале 2023 года украинские СМИ сообщили о разбитой российской танковой колонне, в которую входили бойцы 155-й бригады. Ситуация на Украине остается напряженной, и обстрелы со стороны ВСУ продолжаются на оккупированных территориях.

Напомним, что каждый день в эфире российского телевидения пропагандисты кремля отчитываются о ходе боевых действий на территории Украины. Но поскольку фактов, подтверждающих успехи российской армии, нет, в ход идет фантазия Ольги Скабеевой и других приспешников путина.

 

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