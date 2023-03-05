Российский пропагандист Владимир Соловьев

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что посетил оккупированные территории в Украине, где был подвергнут обстрелу со стороны украинских защитников. Он посетил расположение морской пехоты 155-й бригады под Угледаром, где встретился с военными.

Об этом он рассказал в своем ток-шоу.

ВСУ "мило" встретили Соловьева

По словам Соловьева, он не беспокоится о случившемся инциденте и уверен, что военная контрразведка рф разберется в том, как украинские защитники узнали о его перемещениях.

Странным совпадением является то, что морские пехотинцы 155-й бригады, которых посетил Соловьев, ранее пожаловались на командование и большие потери, которые они понесли в боевых действиях в Украине. Однако губернатор Приморья Олег Кожемяко отнесся к этой жалобе, как к "выбросу украинских спецслужб", а Минобороны рф заявило, что потери бригады не превышают 1%.

Несмотря на это, в феврале 2023 года украинские СМИ сообщили о разбитой российской танковой колонне, в которую входили бойцы 155-й бригады. Ситуация на Украине остается напряженной, и обстрелы со стороны ВСУ продолжаются на оккупированных территориях.

Напомним, что каждый день в эфире российского телевидения пропагандисты кремля отчитываются о ходе боевых действий на территории Украины. Но поскольку фактов, подтверждающих успехи российской армии, нет, в ход идет фантазия Ольги Скабеевой и других приспешников путина.