Соловйов розповів, як його "привітно" зустріли ЗСУ у Вугледарі
Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що відвідав окуповані території в Україні, де було обстріляно українських захисників. Він відвідав розташування морської піхоти 155-ї бригади під Вугледаром, де зустрівся з військовими.
Про це він розповів у своєму ток-шоу.
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ЗСУ "мило" зустріли Соловйова
За словами Соловйова, він не турбується про інцидент і впевнений, що військова контррозвідка рф розбереться в тому, як українські захисники дізналися про його пересування.
Дивним збігом є те, що морські піхотинці 155-ї бригади, яких відвідав Соловйов, раніше поскаржилися на командування та великі втрати, яких вони зазнали у бойових діях в Україні. Однак губернатор Примор'я Олег Кожем'яко поставився до цієї скарги як до "викиду українських спецслужб", а Міноборони рф заявило, що втрати бригади не перевищують 1%.
Попри це, у лютому 2023 року українські ЗМІ повідомили про розбиту російську танкову колону, до якої входили бійці 155-ї бригади. Ситуація в Україні залишається напруженою, і обстріл з боку ЗСУ триває на окупованих територіях.
Нагадаємо, щодня в ефірі російського телебачення пропагандисти кремля звітують про перебіг бойових дій на території України. Але оскільки фактів, що підтверджують успіхи російської армії, немає, залучається фантазія Ольги Скабєєвої та інших поплічників путіна.