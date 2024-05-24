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Сожжено 50 тысяч книг — Зеленский показал ужасные последствия вчерашнего удара РФ по Харькову

24 мая 2024 11:43
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Зеленский показал последствия вчерашних взрывов в Харькове
Спасатели при ликвидации пожара после взрывов. Фото: ГСЧС
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасные кадры после вчерашних российских ракетных ударов по Харькову. Погибли и ранены люди, сгорело более 50 тысяч книг в типографии.

Об этом Президент написал в Telegram в пятницу, 24 мая.

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"Вчерашний удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 000 книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни", — написал Президент.

Также он отметил, что россияне убивают детей и взрослых, выжигают землю и оставляют только черные пятна, где когда-то была мирная жизнь.

Зеленский призвал мировых лидеров быть решительными, помогать Украине, чтобы российский террор проиграл.

"Российский террор должен проиграть. И для этого нужно только одно – решимость мировых лидеров. Достаточная решительность. Достаточная противовоздушная оборона украинских городов и общин, достаточные дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения", — подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил всех, кто сейчас поддерживает Украину.

Напомним, 23 мая россияне нанесли массированный удар ракетами по Харькову. В результате атаки погибли семь человек и десятки получили ранения. Кроме того, сгорело более 50 тысяч книг в типографии.

Сразу после трагических событий в Харькове в мире запустили символический флешмоб для поддержки украинцев и города. К акции со временем присоединились и западные лидеры и политики.

Владимир Зеленский
Харьков
россияне
обстрелы
библиотеки
война в Украине
ракетный удар

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