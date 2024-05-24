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Спалено 50 тисяч книг — Зеленський показав жахливі наслідки вчорашнього удару РФ по Харкову

24 травня 2024 11:43
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Зеленський показав наслідки вчорашніх вибухів у Харкові
Рятувальники під час ліквідації пожежі після вибухів. Фото: ДСНС
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Президент України Володимир Зеленський показав жахливі кадри після вчорашніх російських ракетних ударів по Харкову. Загинули та поранені люди, згоріло більше 50 тисяч книг у друкарні.

Про це президент написав у Telegram у п'ятницю, 24 травня.

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"Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя", — написав президент. 

Також він зазначив, що росіяни вбивають дітей та дорослих, випалюють землю і залишають тільки чорні плями, там де колись було мирне життя.

Зеленський закликав світових лідерів бути рішучим, допомагати Україні, щоб російський терор програв.

"Російський терор має програти. І для цього потрібно лише одне — рішучість світових лідерів. Достатня рішучість. Достатня протиповітряна оборона українських міст і громад, достатні далекобійні можливості наших воїнів, достатньо сміливі політичні рішення", — наголосив глава держави.

Президент подякував всім, хто зараз підтримує Україну. 

Нагадаємо, 23 травня росіяни завдали масованого удару ракетами по Харкову. Унаслідок атаки загинули семеро людей та десятки зазнали поранень. Крім того, згоріло понад 50 тисяч книг у друкарні.

Одразу після трагічних подій у Харкові, у світі запустили символічний флешмоб для підтримки українців та міста. До акції згодом приєдналися і західні лідери та політики. 

Володимир Зеленський
Харків
росіяни
обстріли
бібліотеки
війна в Україні
ракетний удар

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