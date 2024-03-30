FV103 Spartan, бронетранспортер, характеристики, цена, особенности

Британские бронетранспортеры "Спартан" на учениях. Фото: Википедия

Украинские войска на фронте войны, развязанной Россией, активно используют тяжелую бронетехнику, переданную ВСУ западными партнерами. Одним из популярнейших образцов такой военной техники являются британские бронетранспортеры Spartan. Об истории этих БТРов и их участии в российско-украинской войне и других военных конфликтах читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Наследие Холодной войны

Вооруженные силы Украины с 2022 года регулярно получают от западных партнеров по Рамштайн-коалиции (и даже до появления этого формата) разнообразное оружие и военную технику. Начиналось все с переносных противотанковых ракетных комплексов, а летом того же года сотрудничество дошло до момента передачи ВСУ бронетехники.

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До поры до времени Украина получала преимущественно не новую западную технику. Одним из известнейших образцов такого вооружения стали британские бронетранспортеры FV103 Spartan. Эти бронеавтомобили появились на свет в разгар Холодной войны — разработка "Спартанов" началась в начале 70-х годов, а на вооружение армии Великобритании поступили в 1978 году.

Причиной появления FV103 стало то, что имеющиеся в тот момент в вооруженных силах Соединенного Королевства броневики FV603 Saracen уже не отвечали требованиям времени. В частности, потому, что они были колесными — что в условиях гипотетической войны по советскому бездорожью (а Холодная война, напомним, шла между западным капиталистическим миром и восточными диктатурами во главе с СССР) могло обернуться серьезной проблемой.

Вместо колес — гусеницы

Поэтому первой особенностью и новизной "Спартанов" стало то, что для них разработали гусеничную базу. И здесь стоит отметить еще и экономическую составляющую — тогдашние специалисты отмечали, что такой вариант передвижения бронеавтомобиля был даже дешевле, чем на обычных резиновых колесах.

Эта база, под названием CVR(T) — Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked), была разработана еще до появления идеи "Спартанов". И настолько успешно зарекомендовала себя в различных модификациях — противотанковой, санитарной, разведывательной, ее использовали даже для легких танков, что FV103 вполне логично был поставлен именно на CVR(T).

Пятиметровые "Спартаны" с 4,2-литровыми бензиновыми двигателями создавались с определенной конкретной целью. В частности, для боевых действий небольшими мобильными группами — зенитными, минометными, конечно же, разведывательными.

Вооружение "Спартанов"

10-тонные (боевой вес FV103) бронетранспортеры, несмотря на гусеничную базу, могли развивать скорость до 96 километров в час. Заявленный запас хода у британского бронеавтомобиля — 510 километров. Одним из важных качеств "Спартанов" является то, что благодаря конструктивным особенностям они могут преодолевать высокие подъемы — до 60%.

Бронеавтомобиль — это не танк, он не прямо предназначен для ведения активных боевых действий. Впрочем, свое вооружение на Spartan'ах есть. Это пулемет L37A1 калибром 7,62 миллиметра. Но, кроме того, на "Спартане" можно устанавливать пусковую установку для противотанковой управляемой ракеты Swingfire.

Впрочем, как это всегда бывает, производитель — британская компания Vickers — не остановился на базовом варианте, продолжив разработку новых, более современных и успешных модификаций. Итак, вариант FV120 Spartan MCT получил уже двухместную башню, а, кроме того, на борту этого варианта располагаются две противотанковые легкие пехотные ракеты MILAN в режиме использования (и еще 11 таких ракет можно просто перевозить в "Спартане").

Британия и не только

Разумеется, основным оператором этой бронированной техники являются вооруженные силы Великобритании. По состоянию на 2006 год — с начала использования "Спартанов" прошло почти 30 лет — на вооружении армии Соединенного Королевства находилось 478 этих бронетранспортеров. За год количество увеличилось еще на два десятка. Так что, как видим, несмотря на почтенный возраст, эта техника вполне надежна — поэтому для украинской армии стала настоящей находкой.

Впрочем, она использовалась за пределами острова Великобритания еще до российско-украинской войны. Скажем, известно о том, сотню "Спартанов" одно время получила армия Ирака. Один из главных партнеров Британии и США на Ближнем Востоке, Хашимитское Королевство Иордания, тоже на вооружении FV103.

Используют "Спартаны" не только официальные армии тех или иных государств. Так, несколько бронетранспортеров у вооруженных сил Нигерии в 2020 году отразили боевики "Исламского государства". Впрочем, точных данных о том, сколько Spartan'ов имела нигерийская армия — и сколько она потеряла — нет, есть только предположение.

Spartan'ы в Украине

Украина начала получать FV103 Spartan в самом начале полномасштабной войны. В апреле 2022 года Британия объявила о передаче 35 таких бронетранспортеров на нужды ВСУ. Впрочем, интересно, что эта бронетехника попадала в Украину не только через государственные каналы — что для подобной большой техники достаточно редко.

Сразу два известных персонажа — пятый президент Украины Петр Порошенко, один из крупнейших военных жертводателей, и волонтер Сергей Притула, аккумулирующий большое количество денег разных юридических лиц и обычных украинцев — закупали "Спартаны" для украинской армии. По информации фонда Сергея Притулы стало известно, что один FV103 стоил для Украины около 3,33 миллиона долларов США.

А в 2023 году несколько британских бронетранспортеров приобрели для нужд ВСУ на средства Всемирного конгресса украинцев. Как видим, эта техника очень популярна у различных структур, которые помогают украинской армии. Сами же военные отмечают, что Spartan позволяют преодолевать тяжелые препятствия, перевозить специализированные группы на нужные локации, проводить разведку и даже вести минометный огонь по вражеским позициям.