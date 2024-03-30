FV103 Spartan, бронетранспортер, характеристики, ціна, особливості

Британські бронетранспортери "Спартан" на навчаннях. Фото: Вікіпедія

Українські війська на фронті війни, розв’язаної Росією, активно використовують важку бронетехніку, передану ЗСУ західними партнерами. Одним із найпопулярніших зразків такої військової техніки є британські бронетранспортери Spartan. Про історію цих БТРів та їхню участь у російсько-українській війні та інших військових конфліктах — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Спадщина Холодної війни

Збройні сили України з 2022 року регулярно отримують від західних партнерів по Рамштайн-коаліції (і ще навіть до появи цього формату) різноманітну зброю та військову техніку. Починалося усе з переносних протитанкових ракетних комплексів, а уже влітку того ж року співпраця дійшла до моменту передачі ЗСУ бронетехніки.

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До певного моменту Україна отримувала переважно не нову західну техніку. Одним із найвідоміших зразків такого озброєння стали британські бронетранспортери FV103 Spartan. Ці бронеавтомобілі з’явилися на світ у розпал Холодної війни — розробка "Спартанів" розпочалася на початку 70-х років, а на озброєння армії Великої Британії надійшли 1978 року.

Причиною появи FV103 стало те, що наявні на той момент у збройних силах Сполученого Королівства броньовики FV603 Saracen уже не відповідали вимогам часу. Зокрема, тому, що вони були колісними — що в умовах гіпотетичної війни радянського бездоріжжя (а Холодна війна, нагадаємо, точилася між західним капіталістичним світом та східними диктатурами на чолі з СРСР) могло обернутися серйозною проблемою.

Замість коліс — гусениці

Тому першою особливістю і новизною "Спартанів" стало те, що для них розробили гусеничну базу. І тут варто відзначити ще і економічну складову — тодішні фахівці зазначали, що такий варіант пересування бронеавтомобіля був навіть дешевшим, ніж на звичайних гумових колесах.

Ця база, під назвою CVR(T) — Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked), була розроблена ще до появи ідеї "Спартанів". І настільки успішно зарекомендувала себе у різноманітних модифікаціях — протитанковій, санітарній, розвідувальній, її використовували навіть для легких танків, — що FV103 цілком логічно був поставлений саме на CVR(T).

П’ятиметрові "Спартани" з 4,2-літровими бензиновими двигунами створювалися з певною конкретною метою. Зокрема, для бойових дій невеличкими мобільними групами — зенітними, мінометними, звісно ж, розвідувальними.

Озброєння "Спартанів"

10-тонні (бойова вага FV103) бронетранспортери, попри гусеничну базу, могли розвивати швидкість до 96 кілометрів на годину. Заявлений запас ходу у британського бронеавтомобіля — 510 кілометрів. Однією із важливих якостей "Спартанів" є те, що завдяки конструктивним особливостям вони можуть долати досить високі підйоми — до 60%.

Бронеавтомобіль — це не танк, він не є прямо призначеним для ведення активних бойових дій. Втім, своє озброєння на Spartan’ах таки є. Це кулемет L37A1 калібром 7,62 міліметра. Але, крім того, на "Спартани" можна встановлювати пускову установку для протитанкової керованої ракети Swingfire.

Втім, як це завжди буває, виробник — британська компанія Vickers — не зупинився на базовому варіанті, продовживши розробку нових, сучасніших та успішніших модифікацій. Тож варіант FV120 Spartan MCT отримав уже двомісну башту, а, крім того, на борту цього варіанту розташовуються дві протитанкові легкі піхотні ракети MILAN в режимі використання (і ще 11 таких ракет можна просто перевозити у "Спартані").

Британія і не тільки

Звісно ж, основним оператором цієї броньованої техніки є збройні сили Великої Британії. Станом на 2006-й рік — з початку використання "Спартанів" пройшло майже 30 років — на озброєнні армії Сполученого Королівства перебувало 478 цих бронетранспортерів. За рік кількість збільшилася ще на два десятки. Тож, як бачимо, попри поважний вік, ця техніка є цілком надійною — тому для української армії стала справжньою знахідкою.

Втім, вона використовувалася за межами острова Велика Британія ще до російсько-української війни. Скажімо, відомо про те, сотню "Спартанів" у свій час отримала армія Іраку. Один із головних партнерів Британії та США на Близькому Сході, Хашимітське Королівство Йорданія, теж мають на озброєнні FV103.

Використовують "Спартани" не тільки офіційні армії тих чи інших держав. Так, кілька бронетранспортерів у збройних сил Нігерії 2020 року відбили бойовики "Ісламської держави". Втім, точні дані того, скільки Spartan’ів мала нігерійська армія — і скільки вона втратила — немає, є лише припущення.

Spartan’и в Україні

Україна почала отримувати FV103 Spartan на самому початку повномасштабної війни. У квітні 2022 року Британія оголосила про передачу 35-ти таких бронетранспортерів на потреби ЗСУ. Втім, цікаво, що ця бронетехніка потрапляла до України не тільки через державні канали — що для подібної великої техніки є досить рідкісним явищем.

Відразу два відомі персонажі — п’ятий президент України Петро Порошенко, який є одним із найбільших військових жертводавців, та волонтер Сергій Притула, який акумулює велику кількість грошей різних юридичних осіб та звичайних українців — закупляли "Спартани" для української армії. З інформації фонду Сергія Притули стало відомо, що один FV103 коштував для України близько 3,33 мільйона доларів США.

А 2023 року кільканадцять британських бронетранспортерів придбали для потреб ЗСУ на кошти Світового конгресу українців. Як бачимо, ця техніка є дуже популярною у різноманітних структур, які допомагають українській армії. А самі військові відзначають, що Spartan дозволяють долати важкі перешкоди, перевозити спеціалізовані групи на потрібні локації, проводити розвідку і навіть вести мінометний вогонь по ворожих позиціях.