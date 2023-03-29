Спецслужбы россии привлекают украинских детей к "минированию": что известно

СБУ разоблачила новые факты о привлечении детей

Спецслужбы рроссии привлекают детей к фейковым минованиям в Украине. Агрессор указывал детям рассылать электронные письма госучреждений о "минировании".

Об этом сообщает СБУ.

Украинские дети минируют здания

Служба безопасности отмечает, что разоблачила новые факты, подтверждающие, что россия привлекает несовершеннолетних к взрывной деятельности против Украины. Причем это происходит даже в условиях войны.



СБУ заблокировала преступные действия тинейджерской группы, причастной к серии анонимных сообщений о псевдоминировании в столице и других регионах Украины.



В октябре прошлого года они одновременно сообщили о фейковом минировании 14 местных судов. Больше всего подростки "минировали" здания органов государственной власти, а также объекты социальной инфраструктуры.



Сообщается, что, по данным следствия, преступную деятельность участников группы дистанционно координировали представители российской спецслужбы. Для этого создали специализированное интернет-сообщество, в которое регулярно привлекали несовершеннолетних жителей разных регионов Украины. Именно по указаниям агрессора подростки периодически рассылали по электронным адресам госучреждений ложные сообщения о "минировании". Таким образом, враг пытался расшатывать внутреннюю обстановку в Украине.



Установлено, что "рассылку" осуществляли от имени посторонних и с использованием специальных компьютерных программ для скрытия своей локации.



В результате расследования сотрудники СБУ разоблачили организатора группы. Им оказался несовершеннолетний житель Черниговской области. Правонарушитель имел контакт с представителем российской спецслужбы, который связывался с подростком через мессенджер и ставил ему задачу.



Во время обыска по адресу проживания фейкового минера обнаружен мобильный телефон и компьютер с доказательствами противоправной деятельности и коммуникации с агрессором.



В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что 28 марта СБУ задержала на Черниговщине пограничника, пытавшегося "слить" информацию об охране северных рубежей Украины. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.